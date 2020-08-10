Tatil bitiyor: Almanya'da okullar yavaş yavaş açılıyor

Almanya'da bazı eyaletlerde yeni eğitim yılı koronavirüs kuralları ve önlemleri altında başladı.

Öğrenciler ilk günden itibaren sınıflara maskeli olarak alındı. Schleswig Holstein’da öğrencilerin sınıflarda, koridorlarda ve okul bahçesinde maske takması mecburi iken, Berlin ve Brandenburg Eyaletleri’nde koridor ve okul bahçesinde dileyenler maske takabilecek.

Üç eyalette de ders sırasında maske zorunlu. Okul içinde öğretmenlerin maske takması zorunluyken, sınıfta ders anlatırken maske takmak zorunluluğu yok.

Yeni eğitim yılında velilere de bazı kısıtlamalar getirildi. Hiçbir öğrencinin velisi okula ve okul bahçesine alınmayacak. Veliler çocuklarını okul bahçe kapısına kadar getirecek.



BURNU AKAN GÖNDERİLMEYECEK

Hasta öğrencilerin eve gönderilmesine ilişkin de bazı kararlar alındı. Üç eyalete de alınan karar gereği sadece burnu akıyor diye hiçbir öğrenci eve gönderilmeyecek.

Ateşi olan öğrenci okula alınmayacak. Yeni eğitim döneminde Berlin’de yine öğretmen açığı var. Başkent okullarında öğrenci sayısının artması ve öğretmen açığını daha da büyüttü. Berlin’de 2011-2012 eğitim yılına göre öğrenci sayısı yeni eğitim döneminde yüzde 15 artış gösterdi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle belirli hastalıkları bulunan öğretmenlerin çalışmamaları ile birlikte öğretmen açığının bu yıl 2 bini bulduğu kaydedildi.

Salgın sebebiyle emekli öğretmenlerin görev kabul etmemesi sebebiyle de öğretmen açığının nasıl giderileceği konusunda senatörlük kara kara düşünüyor.

KRV’DE ÇARŞAMBA GÜNÜ

Almanya’da en büyük nüfusa sahip Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde ise ders zili çarşamba günü çalacak. KRV okullarında da öğrencilerin maske takması zorunlu olacak.

Eyalette maske zorunluluğunu öncelikle ağustos ayının sonuna kadar olması kararlaştırıldı. KRV Eyalet Başbakanı Armin Laschet, “Sosyal mesafenin korunması gerekir. Mesafe korunmazsa önlem almak zorundayız. Bazı geçici önlemler alındı. Okullarda alınan önlemlerin sürekli olması düşünülemez.” diyerek maske takma zorunluluğunun kısa süre için hayata geçirildiğini belirtti.





DERSTE MASKE TARTIŞMASI





Schleswig-Holstein Eğitim Bakanı Karin Prien yeni ders yılı öncesinde öğrenci ve öğretmenlere ilk iki hafta derslerde de dahil olmak üzere maske takma tavsiyesinde bulundu.





Brandenburg eyaletinde ise merdivenlerde, koridorlarda ve kantinde öğrenci ve öğretmenler için maske takma zorunluluğu bulunuyor. Sınıflarda ve okul bahçesinde ise maske takmak mecburi değil.





Öğretmenlerden kendi aralarında en az 1,5 metre sosyal mesafe bırakmaları istenirken öğrencilerden ise bu istenmiyor. Sınıflardaki oturuş düzeninin ise yakın teması en asgariye indirecek şekilde olması istendi.





Berlin eyaletinde de benzer şekilde okul binasında, koridor ve merdivenlerde maske takma zorunluluğu bulunurken sınıf ya da okul bahçesi içinde maske takmak mecburi değil.





Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde koronavirüs vakaları görülmesi üzerine iki okul, ilk haftanın sonunda tekrar kapatılmıştı.





"SINIFLARDA MASKE TAKMAK ŞART"





Alman Öğretmenler Birliği Başkanı Heinz-Peter Meidinger sınıflarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin şart olduğunu söyledi. Passauer Neue Presse gazetesine konuşan Meidinger "Tam bir ders faaliyetinden yana olanlar maske zorunluluğundan yan çizemez" diye konuştu.





Maske zorunluluğunun ne öğrencilerin ne de öğretmenlerin hoşuna gittiğini belirten Meidinger, "Ama bu, ikinci bir enfeksiyon dalgasına engel olmak için bulunmamız gereken bir fedakarlıktır." dedi.





Meidinger süpermarketlerde, otobüslerde, trenlerde, restoranlarda ve toplu etkinliklerde maske zorunluluğu konurken sınıflarda bu zorunluluğun bulunmamasının "anlaşılmaz" olduğunu söyledi.





Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet de ders sırasında maske takma zorunluluğunun mantıklı olduğunu söyledi. ZDF'e bir açıklama yapan Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) partili siyasetçi, "Mesafenin sağlanamayacağı her yerde işin başında dikkatli olmalıyız." diye konuştu.





Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde sınıflarda yaşça büyük öğrencilere maske zorunluluğu bulunuyor.