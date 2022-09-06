Tatil dönüşü sendromundan kurtulmak için 5 öneri

Uzman Klinik Psikolog Gözdenur Kınalı, “Kişi tatilden iş ortamına döndüğü zaman uyumu hemen gerçekleşmeyebilir ki bu durumda doğaldır. Bu süreç zarfında tatil döneminin bitmiş olmasına üzülme, keyifsizlik hâli, yarım kalmış gibi hissetme, enerjisizlik, yaptığı işlerden zevk alamama ve yapma isteğinin azalması gibi belirtiler görülebilir” dedi. Kınalı, tatil dönüş sendromundan kurtulmak için 5 öneride bulundu.



SÜREÇ 2 HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT EDİLMELİ





İş hayatının genel hatlarıyla yorucu ve yeri geldiğinde inişi-çıkışı bol bir düzene sahip olduğunu söyleyen Uzm. Klinik. Psk. Gözdenur Kınalı, “Ara ara kendimizi o keşmekeş arasında bir süreliğine iş hayatından uzak bir şekilde olmanın hayalini kurmuşuzdur ki aslına bakarsanız bu da bir tür ihtiyaçtır. İşte tatil dönüşü sendromu tam da bu ihtiyacını hissettiğimiz tatil yaşantımızdan iş hayatına geçiş sürecinde yaşanan bir durumdur. Bu açıdan bunun bir tür uyum sorunu olduğu söylenebilir. Doğal olanı tatil süresine de bağlı olarak bu sürecin en fazla 1-2 hafta içinde sona ermesi olup 2 haftadan uzun sürüyorsa veya bu durum kişiyi çeşitli açılardan rahatsız edecek duruma gelmişse bir sorun olarak değerlendirilebilir” diye konuştu.



