Tatil haberi sonrası öğrenciler otobüs firmalarına akın etti

Üniversite öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı 100. Yıl Mahallesi’nde otobüs firmalarının bilet satış noktalarına akın eden öğrenciler, yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturdu.

SAATLERCE KUYRUKTA BEKLEDİLER

Karabük Üniversitesi öğrencisi Melih Bulut, “Hangi gün gidebilirsek o gün gideceğiz. Bizim için iyi oldu, sınavlar yaklaşıyordu, daha çalışmamıştık, avantajlı oldu” dedi.

İstanbul’a gitmek isteyen Nuray Yıldız ise, “Bilet almaya çalışıyoruz. Sıra gelene kadar bekleyebiliriz” diye konuştu. Bilet alabilen bir üniversite öğrencisi de biletlere yoğun ilgi olduğunu, bilet fiyatlarında biraz artış yaşandığını belirtti.









KÜTAHYA’DA DA KUYRUK OLUŞTU





Kütahya’da da benzer manzaralar vardı. Tatili memleketlerinde geçirmek isteyen binlerce üniversite öğrencisi, bilet alabilmek için saatlerce kuyrukta bekledi.









Bazı öğrenciler, biletlerini alıp memleketlerinin yolunu tutarken, bazıları da bilet bulmak için ek seferleri bekledi.





ESKİŞEHİR





Okulların tatil edilmesinin ardından öğrenci kendi olarak bilinen Eskişehir'de uzun bilet kuyrukları oluştu.









Tatil açıklanmasının ardından kısa sürede otobüs firmalarına ve yüksek hızlı trene yönlenen öğrenciler bir an önce bilet almak için adeta birbiriyle yarıştı.









Binlerce öğrencinin bilet almaya çalışması birçok firmanın internet sitelerinin kilitlenmesine neden oldu.





TOKAT





Üç hafta kesintisiz tatil açıklamanın ardından Tokat’ta eğitim gören öğrenciler, kent merkezinde bulunan otobüs terminallerine akın etti.





Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekti. Yoğunluk nedeniyle firmalar, ek sefer koydu.





Otobüs işletmesi yetkilisi Aytekin Yakar, okulların tatil edilmesinin ardından yoğunluk yaşadıklarını ifade ederek, “Şu anda bir yoğunluk yaşıyoruz. Öğrencilerimizi mağdur etmemek için elimizden geleni yapıyoruz. 40 şehre ek sefer koyduk” dedi.





AYDIN





6 Mart’tan itibaren üç hafta boyunca üniversitelerin tatil edileceğinin açıklanmasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler, memleketlerine gidebilmek için otogara ve seyahat firmalarının şehir merkezindeki ofislerine akın etti.









Aşırı yoğunluk nedeniyle internetten bilet alımı ve rezervasyonu yaptıramayan öğrenciler bilet bulabilmek için saatlerdir kuyrukta bekliyor.





Gerek Aydın Otogarı gerekse şehir merkezlerindeki bilet satış yerleri tıklım tıklım dolarken, bazı öğrenciler ise bilet bulamadıkları için geri dönmek zorunda kaldı.