Tatil iptal, paralar iade edilmiyor

İnternet üzerinden tatil paketi satan e-tatil siteleri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle tatilini iptal eden müşterilerine paralarını iade etmiyor. Parasını alamayan tatilcilerden biri de Bülent Uğur.





Eşi ile birlikte Kudüs Turu'na katılmak için 2 Şubat’ta Tatilbudur.com isimli siteden 11 bin 470 lira mukabili bilet aldı. Ancak tur salgın sebebiyle 10 Mart’ta iptal edildi.





11 BİN 470 LİRA İKİ AYDIR İADE EDİLMEDİ





İptal şirket tarafından Uğur’a bildirildi. Bedelin 14 günlük kanuni süre içerisinde iade edilmesi gerekirken ödenmedi. 25 Mart’ta şirkete yazı yazan Uğur, iade işleminin sonuçlandırılmasını talep etti.





Firma ile birçok defa telefonla görüşen Uğur iptalin üzerinden 2 aydan uzun bir süre geçmesine rağmen tur bedelini halen alamadı.





Uğur bu defa Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne (TÜRSAB) 1 Nisan'da şikâyet dilekçesi yazdı. Ancak cevap gelmedi.





"İYİ NİYET YOK, MAĞDUR EDİLDİM"





Cumhuriyet'in haberine göre TÜRSAB’a tekrar yazı gönderen Uğur, şunları söyledi: “Tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetlerine bu dönemde başvuramayacak olan vatandaşın, sizden de anlaşılmaz bir şekilde cevap alamaması, sadece mağduriyete sebep olacak."





"Zaten böylesi bir durumda ödeme yapma imkânı olan bir acentenin dahi, mağdur olan vatandaşa ödeme yapması beklenemez." diyen Uğur, "Oysa bedeli ödeyen ve karşılığında hizmet almadığı için mağdur olan vatandaştır. Acentenin bu parayı herhangi bir yerde söz konusu vatandaşa verilecek hizmet için kullanmışlığı söz konusu değil. Sadece sahibine geri vermesi gerekiyor. Bunun aksi, iyi niyetle izah edilemez.” ifadelerini kullandı.