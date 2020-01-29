Tatil programı değiştirilemez miydi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Ocak'ta akşam saatlerinde meydana gelen depremin akabinde Elazığ'ı ziyaret etmişti. İmamoğlu, Elazığ'dan ailesinin tatil yaptığı Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne geçmişti.





İmamoğlu'nun bu kararı iki gündür eleştiriliyor. Karar yazarı Akif Beki, “İmamoğlu’nun tatillerle ilgili bir zamanlama problemi var.” tespitinde bulundu.





Beki bugün yayımlanan makalesinde, “Niye gittiğini, nereye gittiğini, kimle gittiğini mesele eden yok. Sorun, ne zaman gittiğinde.” ifadesini kullandı.





TATİL PROGRAMI DEĞİŞTİRİLEMEZ MİYDİ?





Beki şöyle devam etti: “Okullarda yarıyıl tatilinin zamanlamasını o ayarlamıyor, Elazığ Depremi'ne denk geleceğini nereden bilecekti, önceden planlanmıştı’ diyebilirsiniz. Fakat sahicilik, bir siyasetçinin matem zamanı toplumsal duyarlılıklara saygı göstermek adına tatil programını değiştirmeyeceği anlamına da gelmiyor.”





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağdan 2'nci), eşi Dilek İmamoğlu ve çocukları ile Palandöken Kayak Merkezi'nde tatil yapıyor.





“Evet, belki İmamoğlu’nu yerenlerin kendisi de yemeden içmeden kesilmedi, rutinlerini bozmadı, planlanmış tatillerinden geri durmadı, üzüntüden hayata küsmedi, dünyayı durdurmadı." diyen Beki, "Ancak onlar, kendilerinden başkasını temsil yetkisine ne sahip ne talip. Ne de siyasi bir iddiaları var.” değerlendirmesinde bulundu.





"AFAD VE KIZILAY'DAN BEKLEDİKLERİMİZİ İMAMOĞLU'NDAN BEKLEYEMEYİZ"





Beki, "Böyle diye… Elazığ Belediye Başkanlığı görevini de İstanbul Belediye Başkanı’na yükleyemeyiz, doğru. AFAD ve Kızılay başkanlarından beklediklerimizi İmamoğlu’ndan bekleyemeyiz, amenna. Deprem vergilerinin, çürük binaların, alınmayan önlemlerin hesabını İmamoğlu’ndan soramayız, kabul. Gelin görün ki zamanlaması yine de doğru olmadı, eleştiriyi hak ediyor." dedi.