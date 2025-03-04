Tatil yapmak Almanlar için daha pahalı hale geliyor

Ekonomik durgunluk, Almanların tatil bütçesini zorluyor. Hatta bu yıl tatil yapmayacak olanların oranı iki kat arttı.



Almanya'nın en büyük otomobil kulübü ADAC'nin bugün yayımladığı Turizm Araştırması, Almanların bu yılki yaz tatili planlarına ilişkin dikkat çekici veriler ortaya koydu. Araştırmada, Aralık 2024'te 5 binden fazla kişiyle yapılan anket sonuçları mercek altına alınıyor.



Ekonomideki durgunluk tatilden vazgeçilmesine yol açıyor



Bu sonuçlara göre Almanların koronavirüs salgını ve Ukrayna savaşından etkilenen seyahat alışkanlıkları yeniden normalleşiyor. Ancak Almanya ekonomisinin içinde bulunduğu durum, enflasyon ve ekonomik durgunluk, Almanların tatil planlarının gözden geçirilmesine yol açıyor.



Ankete katılanların üçte biri tatil planlarının ekonomideki gidişattan etkilendiğini söyledi. Yüzde 24'ü geçen seneye kıyasla daha düşük bir bütçe ile tatil yapmak zorunda kalacaklarını, bunların yüzde 32'si de tatil planlarını tamamıyla iptal edeceklerini kaydetti. Yüzde 17'si daha kısa tatil yapacaklarını söylerken, yüzde 31'i de daha ucuza tatil planladıklarını aktardı.



"Sosyal uçurum derinleşiyor"



Bu yıl tatil yapmaktan imtina edeceklerini söyleyenlerin oranının 2022 yılına kıyasla iki kat artmış olmasını değerlendiren ADAC Turizm Başkanı Karlheinz Jungbeck, "Seyahat söz konusu olduğunda, sosyal uçurum giderek derinleşiyor" dedi. Jungbeck, toplumun bir bölümünün tatil planlarından feragat ederken, diğer bir bölümünün daha yüksek fiyatlara tatil yapabilecek durumda olduğunu, zenginlerle yoksullar arasındaki farkın daha çok belirginleştiğini söyledi.



Alman Seyahat Acentaları Birliği (DRV) ise dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı (ITB) açılışı vesilesiyle yaptığı açıklamada bu yılki yaz tatili sezonunda seyahat endüstrisi gelirlerinde yüzde 12'lik bir büyüme olduğunu, seyahat edeceklerin oranında da yüzde 6 artış olacağını kaydetti. DRV Başkanı Norbert Fiebig, "Tüketim eğilimi genel olarak azalsa da, insanlar seyahat isteklerini yerine getiriyor, diğer harcamalarından tasarruf etmeyi tercih ediyor" dedi.



"Her şey dahil" paketleri nedeniyle Türkiye ilk sırada



Almanlar yaz tatili için erken rezervasyonlarını yapmaya başladı. DRV'nin paylaştığı verilere göre paket tatiller arasında en tercih edilen destinasyonlar arasında Türkiye ilk sırada yer alıyor. Geçen senelere göre ortalamanın altında kalsa da Türkiye'ye özellikle uygun fiyatlara "her şey dahil" tatil seçenekleri nedeniyle aileler ilgi gösteriyor.



Türkiye'yi, İspanya ve Yunanistan izliyor. Bu arada bu sene özellikle Mısır ve Maldivler'e ilginin artması dikkat çekiyor. DRV, bir önceki yıla kıyasla Mısır'a yüzde 35, Maldivler'e ise yüzde 27 oranında daha fazla tatil rezervasyonu yapıldığını duyurdu. Fiebig'e göre Mısır'ın yanı sıra Tunus ve Bulgaristan'a talebin artmış olması, bu ülkelerin tatil için sundukları cazip fiyatlardan kaynaklanıyor. DRV Başkanı Norbert Fiebig, "Ekonomik olarak zor zamanlarda para artık o kadar da bol değil ve bu durum tatil destinasyonu seçimine de yansıyor" dedi.