Samanyolu Haber /Gündem / Tatile gidecek Almanlara uyarı: ‘Tatilde hastalananlar için uçak kalkmayacak’ /08 Haziran 2020 08:55

Tatile gidecek Almanlara uyarı: ‘Tatilde hastalananlar için uçak kalkmayacak’

Bild am Sonntag gazetesine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Popüler tatil yeri Türkiye ne olacak” sosuna bu cevabı verdi: “Türk hükümetiyle görüşmelerimiz var. Biz seyahat uyarılarını sonsuza kadar sürdüremeyiz. Hastalığın seyrine bağlı.”

SHABER3.COM


MAAS, gazetenin, “Yakın zamanda Türkiye’ye seyahati önerecek misiniz?” sorusuna ise, “Benim işim seyahat önermek değil. İlgili ülkelerdeki durumu nasıl değerlendirdiğimiz hakkında temel bilgiler ve uyarıları paylaşıyoruz. İnsanlar kendileri için doğru sonuçları çıkaracak ve nerede tatil yapacaklarına kendi karar verecek kadar akıllılar. Ancak tatilde hastalanan olursa her durumda onu Almanya’ya getireceğimizi kimse düşünmesin. Elbette yurt dışı temsilciliklerimiz acil durumlarda yardım edecek, konsolosluklarımız destek olacak. Ancak Alman hükümeti tatilcileri Almanya’ya getirmek için uçaklar kaldırmayacak” cevabını verdi.
George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünden sonra çıkan gösterilerle ilgili daha önce yaptığı açıklamada ABD’yi, “Yangına benzinle gitmeyin” sözleriyle uyaran Maas, “Irkçılığın sadece ABD’nin sorunu olduğunu iddia edemeyiz. Almanya’da 30 bin aşırı sağcı yaşıyor. Bizde de ırkçı saldırılar yaşanıyor. Siyah insanlara ayrımcılık yapılıyor. Yahudilerin kafasındaki kipalar zorla alınıyor. Biz önce kendi kapımızın önünü süpürmeliyiz. Irkçılık sadece ABD’nin sorunu değil” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tatile gidecek Almanlara uyarı: ‘Tatilde hastalananlar... Sonraki Haber >>

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Vekilliği düşürülen Berberoğlu: 18 ay daha hapse girmek için teslim olacağım

Yağmacılar işi abarttı

Yağmacılar işi abarttı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı

AKP'ye 'sandığa gömülürsün' mesajı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:52:32