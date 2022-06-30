Tatile koşan Avrupalılar hava limanlarını kilitledi





Frankfurt, Londra ve Paris gibi birçok büyük havalimanında yaşanan aksaklıklar, 2020 yılında kapanma ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle 230 milyar dolar kaybeden ve bu sezon yaralarını sarmayı amaçlayan havacılık sektörünün bu hedefini de zora sokuyor.

Lufthansa özür diledi





Hükümetlerin çözüm arayışı





DW'ningöre, Avrupa'daki havalimanlarında şu günlerde yaşananları en iyi tanımlayan kelime, kaos.Yolcuların oluşan kuyruklarda saatlerce beklemek zorunda kaldığı hatta bazılarının uçuşlarına yetişemediği havalimanlarındaki soruna büyük oranda personel eksikliği ve çalışanların gittiği grevler neden oluyor.İnsanların pandemi nedeniyle iki yıldır ertelediği seyahat planlarını bu yaz hayata geçirmek için havalimanlarına akın ettiği bir dönemde binlerce uçuşun iptal edilmesi, yolcuların tepkisine neden oluyor.Düsseldorf Havalimanı'ndaki sırada beklerken DW'ye konuşan bir yolcu, "Kızgınız çünkü tatildeyiz. Her şeyi organize ettik ve beş saat erken geldik. Tam bir zaman kaybı. Başka bir şey yapıyor olabilirdik" dedi.Bir başka yolcuysa, "Komşum havalimanında çalışıyor. Güvenlik elemanı eksikliğinden kaynaklanıyormuş. Saçmalık. Uçuşunuz için tonla para ediyorsunuz. Kaçırırsanız, çok sinir bozucu" diye konuştu.Pandemide havayolu şirketleri ve havalimanları, personel sayılarında kesintiye gitmişti. Ancak beklentilerin ötesinde olan talep sonrası yaşanan yoğunluk nedeniyle havayolu şirketleri ve havalimanları şimdi de yeterli sayıda personel bulmakta zorlanıyor.Almanya dâhil bazı Avrupa ülkelerindeki havalimanları ve havayolu şirketleri, pandemi kısıtlamalarının iki yılı aşkın bir sürenin ardından kaldırılması sonrası personel sıkıntısı yaşıyor.Pandemi sonrası insanların daha seçici olması ve kötü şartlardaki ya da düşük ücretli işlerden kaçınması yönündeki trend de şirketlerin işini zorlaştırıyor.Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport şirketinin sözcüsü DW'ye yaptığı açıklamada, Alman iş piyasası hâlen çok dar. İş arayanlar, çok sayıda boş posizyon arasında seçim yapabilme şansına sahip. İşverenlerse açık pozisyonları kapatmakta güçlükler yaşıyor" dedi. Sözcü, "Ayrıca havalimanlarındaki işe alım süreci de bilhassa karışık ve zaman alıcı. Bunun sebebi de havacılıktaki operasyonel faaliyetlerin birçoğunun güvenlikle bağlantılı ve kontrollü giriş sağlanan alanlarda gerçekleşmesi" diye ekledi.Yaşanan sıkıntılar nedeniyle havayolu şirketleri son birkaç haftada binlerce uçuşu iptal etti. Sadece Lufthansa'nın iptal ettiği uçuş sayısı 3 bin civarında.Reuters'ın haberine göre Lufthansa CEO'su Carsten Spohr, yaşanan kaostan dolayı geçen Salı günü şirket çalışanları ve müşterilerden özür diledi. Reuters'ın ulaştığı mektupta Spohr'un "son iki yıl içinde şirketimizi ve yüz bini aşkın çalışanımızı korurken şüphesiz bazı hatalar yaptık" ifadesini kullandığı belirtildi. Spohr, "10 milyar euronun üzerindeki pandemi bağlantılı kayıpların baskısıyla maliyetleri kısarken fazla mı ileri gittik?" Bu da şüphesiz öyle" diye ekledi.Spohr, Lufthansa'nın yeni personel alımı yapacağını ancak bu girişimin meyvelerini ancak kış aylarında alabileceklerini ifade etti.Almanya, yaşanan sorunu en azından yaz tatili döneminde hafifletebilmek için yurt dışından geçici olarak yabancı işçi getirmeye çalışıyor.Alman hükümeti, başta Türkiye ve Balkan ülkeleri olmak üzere yurt dışından gelecek binlerce işçinin çalışma izni ve vizelerinin en hızlı şekilde çıkarılması için düğmeye bastı. Türkiye'den getirilmesi planlanan işçi sayısının2 bin civarında olduğu belirtiliyor.Alman Havalimanları Çalışma Topluluğu (ADV) havalimanlarındaki güvenlik, check-in ve uçak yükleme işlemi görevlerinde yaklaşık yüzde 20 oranında açık bulunduğunu ifade ediyor.Portekiz hükümeti 4 Temmuz'a kadar ülkedeki altı havalimanında çalışan sınır kontrol görevlisi sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor. Avrupa'nın en güneşli ülkelerinden biri olan Portekiz'de bu yıl havalimanlarında yolcu sayısı bakımından büyük yoğunluk yaşanıyor.Havalimanlarındaki uzun kuyruklar, İspanyol polisinin de Madrid ve Barselona dâhil ülkenin en yoğun havalimanlarında görevlendirebilmek için 500 kişilik yeni personel alımı yaptı.İspanyol havayolu şirketi Iberia, geçtiğimiz haftalarda, Madrid'deki Barajas Havalimanı'ndaki pasaport kontrolündeki uzun kuyruklar nedeniyle 1 Mart'tan beri yaklaşık 15 bin yolcunun uçuşuna yetişemediğini duyurdu.İrlanda'da da geçen ay uzun kuyruklar yüzünden Dublin Havalimanı'nda sadece bir günde binden fazla yolcunun uçuşunu kaçırdığı açıklanmıştı.