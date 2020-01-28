Samanyolu Haber /Gündem / "Şimdi tatilin sırası mıydı?" tepkisi /28 Ocak 2020 14:17

"Şimdi tatilin sırası mıydı?" tepkisi

Ekrem İmamoğlu'nun 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin akabinde Elazığ'ı ziyaret etmesi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından eleştirilmişti. Sosyal medyada şimdi de İmamoğlu'nun Elazığ'dan Palandöken'e kayak yapmaya gitmesi tartışılıyor.

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SAMANYOLUHABER- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yapan çocuklarının yanına geldi. 

İmamoğlu'nun 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'a yaptığı ziyaretten sonra Palandöken'e geçmesi sosyal medyada eleştirildi. 

"KEŞKE İSTANBUL'A DÖNSEYDİ"

Seçimde İmamoğlu'na oy verdiğini belirten bazı sosyal medya kullanıcıları, "Tatilin parasını kendi cebinden verdiğini biliyoruz. Yine Elazığ'dan tatile geçmesi doğru olmadı." yorumunda bulundu. 

Bir kullanıcı ise, "Şimdi tatilin sırası mıydı? Keşke Elazığ'dan İstanbul'a dönseydi." sorusunu yöneltti.

Palandöken Kayak Merkezi'nde otelde konaklayan İmamoğlu çifti ve çocukları sabahın erken saatlerinde 3 bin 200 metre rakıma sahip Ejder Zirvesi'ne çıkarak kaydı. 

TATİLCİLER EKREM İMAMOĞU İLE SOHBET ETTİ

İmamoğlu şahsi Twitter hesabında, "Yarıyıl tatili sebebiyle çocuklarım ve eşimle birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye kavganın değil, sevginin merkezi olmalı." ifadelerini kullandı. 

Daha önce Uludağ'a çok gittiklerini bu yıl Erzurum'u tercih ettiklerini anlatan Dilek İmamoğlu ise Palandöken'deki tesislerin çok güzel ve temiz olduğunu aktardı. 

Dilek İmamoğlu, "Biz birlikte çok zor tatil yapıyoruz. Ülkemiz çok kötü bir günde geçti görevimizi yaptık, çocuklarımızın yanına geldik." diye konuştu.

Palandöken'deki tatilciler Ekrem İmamoğlu ile hatıra fotoğraf çektirdi.

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