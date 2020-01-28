"Şimdi tatilin sırası mıydı?" tepkisi

SAMANYOLUHABER- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yapan çocuklarının yanına geldi.





İmamoğlu'nun 6.8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ'a yaptığı ziyaretten sonra Palandöken'e geçmesi sosyal medyada eleştirildi.





"KEŞKE İSTANBUL'A DÖNSEYDİ"





Seçimde İmamoğlu'na oy verdiğini belirten bazı sosyal medya kullanıcıları, "Tatilin parasını kendi cebinden verdiğini biliyoruz. Yine Elazığ'dan tatile geçmesi doğru olmadı." yorumunda bulundu.





Bir kullanıcı ise, "Şimdi tatilin sırası mıydı? Keşke Elazığ'dan İstanbul'a dönseydi." sorusunu yöneltti.





Palandöken Kayak Merkezi'nde otelde konaklayan İmamoğlu çifti ve çocukları sabahın erken saatlerinde 3 bin 200 metre rakıma sahip Ejder Zirvesi'ne çıkarak kaydı.





TATİLCİLER EKREM İMAMOĞU İLE SOHBET ETTİ





İmamoğlu şahsi Twitter hesabında, "Yarıyıl tatili sebebiyle çocuklarım ve eşimle birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye kavganın değil, sevginin merkezi olmalı." ifadelerini kullandı.





Daha önce Uludağ'a çok gittiklerini bu yıl Erzurum'u tercih ettiklerini anlatan Dilek İmamoğlu ise Palandöken'deki tesislerin çok güzel ve temiz olduğunu aktardı.







Dilek İmamoğlu, "Biz birlikte çok zor tatil yapıyoruz. Ülkemiz çok kötü bir günde geçti görevimizi yaptık, çocuklarımızın yanına geldik." diye konuştu.



