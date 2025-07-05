Samanyolu Haber /Dünya / Taurus füze üretimi "savaşın seyrini değiştirecek” /05 Temmuz 2025 12:41

Taurus füze üretimi "savaşın seyrini değiştirecek”

Almanya hükümetinin Taurus füze üretimi kararı Ukrayna savaşının seyrini değiştireceği açıklaması yapıldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Ukrayna'yla yapılacak ortak Taurus füze üretiminin "her şeyi değiştireceğini" açıkladı. 

Merz’e göre bu hamle, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı uzun menzilli füze kapasitesini önemli ölçüde artırabilir.

Merz, Tagesschau'ya verdiği röportajda "Taurus'ları Alman askerleri değil, Ukraynalılar kullanacak. Tıpkı İngiliz ve Fransız füzelerinde olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizini daha da yoğunlaştıracak bu adıma Moskova'nın vereceği tepkiyi hafifletme adına Almanya, bu adımdan önce kendisini güvenceye almak için İngiltere ile müttefiklik anlaşması imzaladı. 

Anlaşmaya göre her iki ülkeden birisine yapılacak saldırı diğerine de yapılmış gibi olacak. Bu bağlamda Rusya'nın kendilerine misilleme yapmasını engellemek istiyorlar.

Ancak uzun menzilli Alman balistik füzelerinin Kiev yönetimine verilmesi ve bu füzelerle olası saldırılara Moskova'nın yanıtının Kiev'i topyekün bir yıkıma sürüklemesi ihtimal dışı değil. Bu bağlamda Rus yetkililer defalarca verecekleri cevabın çok yıkıcı olacağı ifadelerini kullanmışlardı.
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