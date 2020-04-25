TAV Havalimanları'ndan büyük zarar

Atatürk Havalimanı'nın şirket faaliyetlerinden çıktığı TAV Havalimanları da zarar eden şirketler arasına girdi. TAV, ilk çeyrekte koronavirüs salgınının finansallardaki olumsuz etkisi ile 376.7 milyon lira zarar açıkladı.







Şirketin geçen sene aynı dönemde net kârı 145.6 milyon lira olmuştu.





TAV’ın KAP’a gönderdiği finansal sonuçlara göre, geçen sene ilk çeyrekte 919.6 milyon lira olan hasılatı da bu çeyrekte 796.2 milyon liraya geriledi.





Şirketin KAP’a gönderdiği diğer bir açıklamada da korona salgını nedeniyle, şirketin salgın ile mücadele kapsamında alınan uçuş kısıtlaması önlemlerinden büyük oranda etkilendiği belirtilerek, bu nedenle Şubat ayında açıklanan 2020 hedeflerinin artık geçerli olmadığı belirtildi.





Açıklamada, “Salgın nedeniyle alınan önlemlerin devam süresine ilişkin belirsizlik nedeniyle, şirketimizce, şu aşamada yeni bir 2020 beklentisi paylaşılamamaktadır” denildi.





Salgın nedeniyle, hava yolu yolcu trafiğinde yaşanan düşüşün etkilerini azaltmak için şirketin maliyet azaltıcı önlemler aldığı ve sabit giderlerde önemli miktarda düşüş sağlandığı belirtilerek, belirsizliğin ortadan kalkması ile birlikte revize 2020 hedeflerinin açıklanacağı ifade edildi.





TAV’dan gönderilen basın bülteninde ise, geçen sene ilk çeyrekte 23.9 milyar euro net kâr elde eden şirketin bu sene ilk çeyrekte 56.1 milyon euro zarar açıkladığı belirtildi.





TAV’ın konsolide cirosu ise ilk çeyrekte geçen yıl aynı döneme göre yüzde 22 düşüşle 118.5 milyon euro oldu.





Yolcu sayısı geçen yıl ilk çeyreğe göre yüzde 23 düşüşle 10.6 milyona gerileyen şirketin FAVÖK marjı da 11 baz puan düşüşle yüzde 13.6’ya indi.







TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, “Bu krize, güçlü bir bilanço yapısı ile girdik ve bu sayede, küresel havacılık sektöründe, bu yeni dönemin zorluklarıyla baş etmeye ve bu dönemden daha da güçlü bir şekilde çıkmaya hazır olan bir şirket olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.