Tavşana çarpan uçağın pilotuyla kule arasındaki ilginç konuşma

Münih- İstanbul seferini gerçekleştirmekte olan Airbus A320neo tipi yolcu uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte piste giren tavşana çarpmış, durumu fark eden pilotlar kuleye bilgi verirken, iki uçak ise pisti pas geçmek zorunda kalmıştı. Pist ekipler tarafından kısa sürede temizlenirken, pas geçen uçaklar da daha sonra havalimanına iniş gerçekleştirmişti.



Olayın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı’nda seferler bir süre iptal edildi. Pistin temizlenmesi için olay yerine ekip sevk edildi. Apron ekiplerinin pisti temizlemesinin ardından hava trafiği normale dönerken, pisti pas geçen uçaklar inişlerini gecikmeli de olsa gerçekleştirdi. O anlara ilişkin pilotlun hava trafik kontrol kulesindeki kontrolör ile olan telsiz konuşmaları ortaya çıktı.



Kule ve pilot arasındaki o anlarda geçen telsiz konuşmaları şu şekilde:



Pilot: 'Touchdown'da (uçağın piste teker koyduğu an) bir tavşan ile karşılaştık. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.

Kule: "Touchdown'da bir tavşan ile karşılaştık." dediniz doğru mudur?

Pilot: Doğrudur, efendim. Teker koymayla birlikte altımızdan geçti. Ezip ezmediğimizi bilmiyoruz.

Kule: Teşekkür ederim. Sağ olun.