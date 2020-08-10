Tavşanlı Cezaevinde pozitif çıkan 6 mahpus hastaneye kaldırıldı

Türkiye’de Mart 2020’de etkisi altına alan koronavirüs cezaevlerine yayılmaya devam ediyor.







Bold Medya'nın özel haberine göre Kütahya Tavşanlı Cezaevi erkek bölümünde kalan tutuklulara geçen hafta koronavirüs testi yapıldı. Pozitif çıkan 6 mahpus Tavşanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.





“BİZE SÖYLEMEK İSTEMEDİLER”

Bold Medya’ya konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir tutuklu yakını şöyle dedi:





“Geçen hafta çarşamba günü kapalı görüşe gittik. Herkesin eşi hasta geldi karşımıza. Kiminin eklem yeri ağrıyor, kiminin boğazı kötü, yutkunamıyor, kimi öksürüyor, kiminin sesi boğuk. Hasta mısınız diye sorduk, yok hasta değiliz dediler. Üzülmeyelim diye bize söylemediler. Görüşten çıktıktan sonra herkes birbirine sormaya başladı, ‘senin eşin hasta mı, benimki hastaydı’ diye.”





İki gün sonra, 7 Ağustos 2020’de yaptıkları telefon görüşünde eşine test yapıldığını öğrenen mahpus yakını, “O gün hepten bozuktu sesi. Zorla konuşuyor, ağlıyor. Test yapıldığını ve sonucunun cumartesi çıkacağını söyledi. Ama berbat konuşuyor telefonda. Ses kısık bitkin halde.” ifadelerini kullandı.





Kütahya Devlet Hastanesi’nde şu anda cezaevinden getirilen ve testleri pozitif çıkan 6 mahpus bulunuyor. 6 kişinin ne zaman hastaneye kaldırıldığı ve cezaevinde kaç kişide virüs olduğu ise henüz bilinmiyor.