Tavuk çalan çocuk gözaltında

Konya'nın Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde hırsızlık vak'aları arttı.





İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, son 1 hafta içinde bölgede evlerden ve kümeslerden tavukların çalındığına dair çok sayıda ihbarın gelmesi üzerine çalışma başlattı.







Polis ekiplerinin bölgede nöbet tuttuğu esnada yine bir kümesten tavuk çalındığı ihbarı geldi. Polis ekipleri yolda elinde çuvalla yürüyen G.Ş.'yi şüphe üzerine durdurdu.





Polis, G.Ş.'nin elindeki çuvalı açtığında, 10 tavuk buldu. Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan ve "hırsızlık" suçundan kaydı bulunduğu belirlenen G.Ş., gözaltına alındı.





Tavuklar sahibine teslim edildi.