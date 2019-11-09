Tavuk devi, konkordato süresini uzattı

Daha sonra bu süre 12 Eylül 2018 tarihinde iki ay daha uzatılmıştı. Daha sonra ise 09 Kasım 2018 tarihinde 1 yıllık geçici mühlet verilmişti. Bu kararın son erteleme olduğu kaydediliyor.







Bu kez Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, şirketin konkordato süresini altı ay daha uzattığı belirtildi.





Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, firmanın Avukatı Murat Sınay, “Şirketimizin konkordato süreci Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018 / 362 Esas sayılı dosyasından verilen 07.11.2019 tarihli kararla 6 ay süre ile uzatılmıştır. Şirketimiz etkin stratejilerini başarıyla tamamlayacaktır. Mahkemenin kanaati de bu yöndedir" bilgisini paylaştı.





Şirketin başarıya yakın olduğunu belirten Sınay, “Şirketimiz tanınan konkordato süresini boyunca, ciddi biçimde tasarruf tedbirlerini hayata geçirebilmiş ve başarıya daha da yakın olabilmeyi sağlayabilmiştir. Her manadaki tasarruf tedbirlerimiz olumlu sonuçlarını vermiş ve vermeye de devam etmektedir" ifadesini kullandı.