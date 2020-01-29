AKP böyle soyuyor!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Ceyhan İlçe Başkanı İslam Bünül’ün kuzenine, şehit ailelerine verdiği bin 50 TL’lik yemek için 59 bin 400 TL fatura kesildiği ortaya çıktı.





Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Kadir Aydar, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi'nde Ceyhan Belediye Başkanı olarak seçilmişti.





AKP'DEN CHP'YE GEÇİNCE YOLSUZLUKLAR ORTAYA ÇIKMAYA BAŞLADI





Aydar, AKP döneminde yapılan harcamaları inceleyeceği ve tespit ettikleri yolsuzlukların üzerine gidileceği taahhütünde bulunmuştu.





Ceyhan Belediyesi gazetecilere geçmiş dönemde kesilen 690 bin 426 lira 74 kuruş tutarında 24 fatura paylaştı.





24 fatura AKP'nin halkın vergilerini yandaş isimlere nasıl peşkeş çektiğini gözler önüne serdi.





Faturalar arasında 31 Mart'tan hemen sonra kapatılan ve sahibi AKP İlçe Başkanı M. İslam Bünül’ün (fotoğraftaki) kuzeni Esra Bünül olan Vuslat Yemekçilik firmasına kesilen fatura dikkati çekti.





AKP Gençlik Kolları tarafından 150 şehit ve gazi ailesine verilen yemeğin faturasının Ceyhan Belediyesi’ne kesildiği belgelendi.





TAVUK SOTE VE PİLAVA 59 BİN 400 TL ÖDENMİŞ





Dönemin şartlarında 7 TL olan ve 150 kişiye verilen tavuk sote ve pilav menüsü için 1.050 TL fatura kesilmesi gerekirken 59 bin 400 TL fatura karşılığı ödeme yapıldığı ortaya çıktı.





Murat Göğebakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Ayşe Muhacir’in yemekle ilgili detayları anlattığı videosu da basın mensuplarına seyrettirildi.





Muhacir’in açıklamasında yemeğin AKP Gençlik kolları tarafından verildiğini, kesilen faturadan haberinin olmadığını, şehit ailelerinin kullanılmasını istemediklerini belirttiği dikkat çekti.





Ceyhan Belediyesi Basın Yayın Müdürü Bahadır Odabaşı, Ceyhan Belediyesi eski başkan vekili Ali Alper Boydak ile ilgili açıklamalar da yaptı.







209 BİN 404 LİRALIK ÇAY FATURASI





Odabaşı, “Başkan Boydak ne hikmetse, 300 milyonluk borç dururken seçime 2 gün kala akrabasına kesilen 209 bin 494 lira 75 kuruş tutarındaki çay faturasını alelacele ödemiş. Bu kadar çay nereye gitti? bilmiyoruz. Bilen açıklasın.” diye konuştu.





AKP İlçe Başkanı Muhammet İslam Bünül’ün Ceyhan Belediyesi’ne kestirdiği keyfi yemek faturaları açıklamakla bitmedi.





AKP'DEN EĞİTİM BİR-SEN'E 1.000 KİŞİLİK YEMEK, FATURA BELEDİYEYE





AKP'nin seçim döneminde Ceyhan Öğretmenevi’nde verdiği yemekler, AKP Gençlik Kollarına yedirilen etli kuş üzümlü pilav, Eğitim Bir-Sen’e verilen 1.000 kişilik yemek, 300 kişilik sevgililer günü yemeği gibi saymakla bitmeyen birçok yemek organizasyonun toplamda 228 bin 432 liralık faturanın da Ceyhan Belediyesi’ne kesildiği ortaya çıktı.





AÇIKLANAN FATURALARDAN BAZILARI:





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