'Taybet Ana ve onun gibi katledilenler için pedalladık'





Nurullah Kaya - Samanyoluhaber.com





‘‘Umut İçin Pedal Çevir’’ sloganıyla çıktığımız bisiklet turunda bugün Taybet Ana, Melek Apaydın, Selamet Yeşilmen, Meryem Süne, Cemile Çağırga ve bilinçli olarak ölmesine göz yumulmuş Türkiye’deki bütün insanları andık. Köln’den sabah erken saatlerde yola çıktık. Önce Bonn’a ulaştık. Sonra nehrin kıyısından şiddetli bir rüzgara karşı Koblenz’e doğru yola koyulduk. Rüzgar yaklaşık dört saat boyunca neredeyse hiç durmadan bize doğru esti ve hızımızı kesti. Ancak biraz yavaş olsak da 100 km’lik hedefimize ulaşmayı başardık. Biliyoruz ki bugün bize karşı esen bu olumsuz rüzgarlar yarın inşallah tam

tersine dönecektir.





Hofgarten’da gerçekleştirilen eylemle birlikte tohum ekildi. Ardından Avukat Enes Kabadayı, yaptığı basın açıklamasında şunları dile getirdi; “Taybet Ana komşularından dönerken kolluk kuvvetlerinin silahlarından çıkan 10 mermiyle öldürülmüştür. Bu durumu kaza yada idarenin teröristti sözleriyle açıklamak nerden bakarsak bakalım saçmalık. Elinde silah olmayan yaşlı bir kadının asker/polis tarafından kurşun yağmuruna

tutulması devletin güttüğü bilinçli öldürme politikasının ürünüdür. Aynı aileden olan Yusuf İnan’da Taybet Ana vurulduğunda ona yardım için dışarı çıkınca evinin avlusunda vuruldu ve 20 saat evinin bahçesinde ambulans bekleyerek kan kaybından yaşamını yitirdi. Mehmet İnan annesinin cenazesinin 7 gün sokak ortasında kaldığını ve annelerinin başında vahşi hayvanlar rahatsız etmesin diye nöbet tuttuklarını anlattı. Bu anlatılan şeyler bir evlat açısından ne kadar acı? Dünyanın en vahşi çatışma bölgelerinde bile insanlar naaşlarını gömsünler diye çatışmaya ara verilirken bu nasıl bir kindir ki yaşlı bir kadını kurşun yağmuruna tutup 10 kurşunla vurursun ve naaşını 7 gün boyunca sokak ortasında bekletip ailesinin almasına izin vermezsin.”





MARATON AİHM ÖNÜNDE SON BULACAK





Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Strazburg) önünde sona erecek maraton kapsamında 15 farklı şehirden geçilerek Türkiye’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için simgeleşmiş isimler anısına 10 farklı şehirde tohumlar ekilecek. Koşulsuz Adalet Maratonu’nun bugünden sonraki güzergaında ise Wiesbaden’da Tedaviye erişim hakkı sağlanmayarak ölüme terk edilen hasta tutsaklar için cezaevinde beyaz sandalye üzerinde cansız bedeni bulunan Mustafa Kabakçıoğlu anısına, (28.09.2021, – Konum: Eyalet Parlamentosu Önü) Heidelberg’te Gezi Direnişinde polis şiddetiyle hayatını kaybeden insanlar için Berkin

Elvan anısına, (29.09.2021, S– Konum: Alte Brücke Heidelberg) Karlsruhe’de Zorla kaybedilen ve yüzlerce gündür haber alınamayan kayıplar için Gülistan Doku anısına, (30.09.2021, – Konum: Schloss Karlsruhe – Schlossplatz)Ve Strasbourg’ta Faili Meçhul cinayete kurban edilenler ve ötekileştirilen azınlıkların hatıralarına sahip çıkmak için Hrant Dink anısına, (01.10.2021, Saat: 12:00 – Konum: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) olmak üzere birçok konuda farkındalık oluşturmak ve bu kişilerin anılarını yaşatmak için tohumlar ekilecek







