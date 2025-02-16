Tayfun Demirören neden tutuklandı: İşte 10 milyarlık çarpıcı iddia

Alacaklılar Savcılığa Başvurdu





Bu olay Türkiye gündemine oturdu. Demirören Holding, tutuklanmanın "ticari faaliyetler" nedeniyle olduğunu öne sürerken, Gerçek Gündem sitesi, iş dünyasına bomba gibi düşen kararın arka planını açıkladı. Veliaht Demirören, Türkiye’de 10 milyar TL’lik bir vurguna imza attı.Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in kardeşi ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğünce gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklanmasının hemen ardından Demirören Yatırım Holding'den konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Tayfun Demirören'in kendi şahsına ait şirketin faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı ve söz konusu şirketin Demirören Yatırım Holding ile bağlantısının olmadığı vurgulandı.Peki, gerçek böyle mi? Tutuklamanın perde arkasında neler yatıyor? Olayın gerçek yüzünü Gerçek Gündem açıklıyor. İşte o skandal neden...Tayfun Demirören, Almanya’da inşaat projeleri yapıyordu. Bir süredir Türkiye’den aldığı inşaat malzemelerinin ödemesini yapmamaya başlamıştı. Türk esnafa karşılıksız çekler dağıttı. Sadece Mikare Real Estate isimli şirketi üzerinden toplamda 66 milyon 770 bin TL’lik iki ayrı karşılıksız çek verdiği ortaya çıktı. Ancak edinilen bilgiye göre, piyasayı 10 milyar TL dolandırdı. Paralarını alamayan esnafın başvurusu üzerine süreç tutuklanmaya uzandı.