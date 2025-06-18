Samanyolu Haber /Gündem / Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi /18 Haziran 2025 19:57

Tayfun Kahraman hastaneye sevk edildi

Silivri Cezaevi’ndeki Gezi tutuklularından Tayfun Kahraman, MS hastalığı nedeniyle hastaneye sevk edildi. Haberi duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yargı sisteminin Kahraman'a haksızlık yaptığını söyledi.

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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan şehir plancı ve akademisyen Tayfun Kahraman'ın hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Bir süredir MS hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Kahraman'ın stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne sevk edildiğini belirten Özgür Çelik, "bedeli ağır olmadan" adaletin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yol arkadaşımız ve parti üyemiz, şehir plancı ve akademisyen Dr. Tayfun Kahraman’ın bugün Silivri Cezaevi’nden MS hastalığı nedeniyle İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi Nöroloji Polikliniği’ne sevk edildiğini öğrendik. Tayfun 38 aydır hukuksuzca cezaevinde tutuluyor. Hakkında tek bir somut delil olmadan 18 yıl hapse mahkum edildi" ifadelerini kullanarak, Kahraman'ın masum olduğunu ifade etti.

'BEDELİ AĞIR OLMADAN BU MESELE ÇÖZÜLMELİ'

Tayfun Kahraman'ın adil yargılanmadığını ve sunduğu kanıtların değerlendirilmediğini dile getiren Çelik, "Hukukun tüm evrensel ilkelerinin gözardı edildiği bir yargı süreci sonucunda 38 aydır evladı Vera'dan mahrum, ailesinden ırak. Tayfun’u ailesine sağlıkla, geri dönüşü olmayan sonuçlara sebep vermeden kavuşturmak bu ülkenin yargı sisteminin boynunun borcudur. Adaleti geciktirmenin bedeli ağır olmadan bu mesele çözülmelidir" dedi. 
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