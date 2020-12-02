Samanyolu Haber /Gündem / Taylan Kulaçoğlu tahliye edildi /02 Aralık 2020 14:34

Taylan Kulaçoğlu tahliye edildi

Sosyal medyada “İsimsizler” ismi altında platform kurduğu öne sürülüp hedef gösterilmesinin akabinde 20 Mayıs 2020'de tutuklanan Taylan Kulaçoğlu tahliye edildi.

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Sosyal medyada paylaştığı mesajlar gerekçe gösterilerek 20 Mayıs'ta gözaltına alınıp tutuklanan Taylan Kulaçoğlu, Balıkesir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tahliye edildi.

Avukat Tamer Doğan şahsi Twitter hesabında, Kulaçoğlu'nun mevcut delil durumu ve toplanacak delillere etki edecek ihtimali bulunmaması gerekçe gösterilerek tahliye edildiğini kaydetti. 

Taylan Kulaçoğlu adil kontrol şartı ile tahliye edildi.

Taylan Kulaçoğlu ve gazeteci Hakan Gülseven 17 Mayıs'ta sosyal medya paylaşımları sebebiyle Balıkesir Ayvalık'ta gözaltına alındıktan iki gün sonra bırakılmıştı. 

Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan Kulaçoğlu tutuklanmıştı. 
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