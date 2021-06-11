Samanyolu Haber /Gündem / Taylan Kulaçoğlu tahliye edildi /11 Haziran 2021 08:50

Taylan Kulaçoğlu tahliye edildi

İmza vermek için gittiği karakolda gözaltına alınan ve 12 Mayıs'ta tutuklanan İsimsizler Hareketi'nin kurucularından Taylan Kulaçoğlu, tahliye edildi.

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İsimsizler Hareketi'nin kurucularından Taylan Kulaçoğlu, adli kontrol ve yurtdışı yasağı şartıyla tahliye edildi İmza gerekçesiyle emniyete çağrılan Kulaçoğlu gözaltına alınmış ve 12 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.  Tutuklanmasına gerekçe olarak ise sosyal medya paylaşımını gerekçe gösterilmişti.

Taylan Kulaçoğlu’nun annesi Saliha Kulaçoğlu, oğlunun serbest bırakıldığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

İKTİDARIN HEDEFİNDE OLAN İSİMLERDEN BİRİSİ

Kulaçoğlu, tehdit, taciz, gözaltı, işkence ve tutuklama politikalarına karşı bir tavır sergiliyordu.

Taylan Kulaçoğlu daha önce de 17 Mayıs 2020’de Balıkesir Ayvalık’ta gözaltına alınmış ve yine sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanmıştı. 7 ay Balıkesir Burhaniye Cezaevinde kalan Kulaçoğlu, 2 Aralık 2020’de tahliye edilmişti.
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