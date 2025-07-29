Tayland - Kamboçya çatışmasında sevindiren gelişme

Ateşkes “derhal ve koşulsuz” uygulanacak



Malezya’da düzenlenen zirvede Kamboçya Başbakanı Hum Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Veçayaçai, el sıkışarak ateşkesi ilan etti. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, bunun “barış ve güvenliğin yeniden inşası için hayati bir adım” olduğunu belirtti. ASEAN ülkeleri ateşkesi gözlemleyecek.



Trump baskısı etkili oldu



Ateşkese ABD Başkanı Donald Trump’ın baskısının etkili olduğu bildirildi. Trump, iki ülke lideriyle telefonla görüşerek “çatışmalar sona ermedikçe Tayland ve Malezya’ya uygulanan %36’lık gümrük vergisi düşürülmeyecek” uyarısında bulundu.



Karşılıklı suçlamalar: Roketler, misket bombaları, sivil hedefler

Çatışmalar boyunca her iki taraf birbirini uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı:



Tayland, Kamboçya’yı sivil bölgelere roket atmakla ve sınır köylerini tehdit etmekle itham etti.



Kamboçya ise Tayland’ı misket bombası kullanmakla suçladı. Tayland bu iddiaya yanıt vermedi.



Binlerce sivil sınır bölgelerinden tahliye edildi.



Sınırdaki tarihi tapınak gerginliği tırmandırdı



Çatışmalar, iki tarafın da ilk ateşi karşıdan geldiğini iddia etmesiyle başladı. Tayland, Kamboçya’nın insansız hava araçlarıyla sınırı ihlal ettiğini savundu. Kamboçya ise Tayland askerlerinin, daha önceki anlaşmalara aykırı şekilde 11. yüzyıldan kalma bir Hindu-Khmer tapınağına ilerlediğini öne sürdü.



Bu tapınağın mülkiyeti 19. yüzyıldaki Fransız sömürge döneminden bu yana iki ülke arasında ihtilaf konusu.



Uluslararası çağrılar: Çin, ABD, AB ve Avustralya'dan barış vurgusu



Çatışmaların büyüme ihtimali üzerine ABD, Çin, Avrupa Birliği, Avustralya ve Fransa barış çağrısı yaptı.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Tayland-Kamboçya sınırındaki şiddetten ciddi şekilde endişeliyiz” dedi. Çin ise tarafları diyalogla çözüme çağırdı.



Gerilim neden tırmandı?



2025 Mayıs’ında Kamboçyalı bir askerin ölümü sonrası gerilim tırmandı.



Karşılıklı ticaret ve sınır geçişleri askıya alındı.



Kamboçya, Tayland’dan gıda, elektrik ve internet ithalatını durdurdu.



Her iki ülke de sınır bölgelerinde askeri varlığını artırdı.



Liderlik zayıf, savaş olasılığı düşük



Kamboçya’da eski diktatör Hun Sen’in oğlu olan Başbakan Hum Manet’in otoritesi henüz sağlam değil. Tayland’da ise Thaksin Shinawatra destekli kırılgan bir koalisyon bulunuyor. Uzmanlara göre, geçmişte olduğu gibi bu kriz de büyük ölçekli savaşa dönüşmeden kontrol altına alınabilir.