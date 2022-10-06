Tayland'da çocuk bakımevine silahlı saldırı

Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan bir kreşe gerçekleştirilen silahlı saldırıda 34 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerden en az 23'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Saldırganın karısı ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği açıklandı.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lam Phu eyaletinde yer alan bir kreşe sebebi henüz belirlenemeyen silahlı bir saldırı gerçekleştirildi.





ÇOĞU ÇOCUK 34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Polis konuya ilişkin ilk açıklamasında en az 23'ü çocuk34 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.





Çok sayıda yaralının olduğu kan saldırıda hayatını kaybedenler arasında kreş personeli ve bir öğretmenin olduğu öğrenildi.









POLİS AÇIKLADI: KARISI VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ





Tayland polisi, eski bir polis memuru olduğunu duyurdukları Panya Kamrabisimli şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı ancak az önce gelen Son Dakika bilgisine göre şüpheli karısı ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.





Tayland Emniyeti'nden Jakkapat Vijitraithaya, silahlı adamın kreşte gerçekleştirdiği kanlı saldırı sonrası evine gittiğini, burada karısını ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiğini açıkladı.