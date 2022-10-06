Samanyolu Haber /Gündem / Tayland'da çocuk bakımevine silahlı saldırı /06 Ekim 2022 11:47

Tayland'da çocuk bakımevine silahlı saldırı

Tayland'da bir çocuk bakımevine düzenlenen silahlı saldırıda 30'dan fazla kişi öldürüldü. Hayatını kaybedenlerin 22'sinin çocuk olduğu açıklandı.

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Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan bir kreşe gerçekleştirilen silahlı saldırıda 34 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerden en az 23'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Saldırganın karısı ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiği açıklandı.
Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nong Bua Lam Phu eyaletinde yer alan bir kreşe sebebi henüz belirlenemeyen silahlı bir saldırı gerçekleştirildi.

ÇOĞU ÇOCUK 34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Polis konuya ilişkin ilk açıklamasında en az 23'ü çocuk34 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Çok sayıda yaralının olduğu kan saldırıda hayatını kaybedenler arasında kreş personeli ve bir öğretmenin olduğu öğrenildi.


POLİS AÇIKLADI: KARISI VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Tayland polisi, eski bir polis memuru olduğunu duyurdukları Panya Kamrabisimli şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı ancak az önce gelen Son Dakika bilgisine göre şüpheli karısı ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Tayland Emniyeti'nden Jakkapat Vijitraithaya, silahlı adamın kreşte gerçekleştirdiği kanlı saldırı sonrası evine gittiğini, burada karısını ve çocuğunu öldürdükten sonra intihar ettiğini açıkladı.

OLAY YERİNDEN GELEN GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Olay yerinden gelen kan donduran görüntülerde hayatını kaybeden çocukların cansız bedenlerinin çarşaflar altına gizlendiği görüldü.

Çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edildiği kreşte incelemeler devam ediyor...

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