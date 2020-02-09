Samanyolu Haber /Dünya / Tayland'da katliam yapan asker öldürüldü /09 Şubat 2020 13:14

Tayland'da katliam yapan asker öldürüldü

Tayland'da önce komutanını, sonra da bir alışveriş merkezinde en az 26 kişiyi öldüren asker, 12 saat süren çatışmanın ardından polis tarafından öldürüldü. Askerin saldırıyı, komutanının bir akrabasıyla bir ev satışı konusunda sorun yaşamasının ardından düzenlediği belirtildi.

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Tayland’da önce komutanını öldüren, sonra da çalıntı Humvee’yle kaçtığı bir alışveriş merkezinde olmak üzere en az 26 kişiyi katleden asker öldürüldü. Yetkililer, ülkenin güneydoğusundaki Nakhon Ratchasima kentine yaşanan olayda, askerin Terminal 21 isimli alışveriş merkezinde 12 saatten uzun süren çatışma sonrasında öldürüldüğünü açıkladı.
 
Yetkililer, 32 yaşındaki asker Jakrapanth Thomma’nın kentin yakınlarındaki bir ordu üssünde görev yaptığını ve komutanının bir akrabasıyla bir ev satışı hakkında şahsi bir tartışma yaşadığını açıkladı. Buna göre, önce komutanını öldüren Jakrapanth, ardından üssün cephaneliğini hedef aldı. Jakrapanth, buradaki korumayı da öldürüp HK33 model bir silah, cephanelik ve bir Humvee’yi çalarak alışveriş merkezine gitti.

Alışveriş merkezindeyse en az 26 kişiyi öldürdüğü 12 saat boyunca korku dolu anlar yaşandı. Bu sırada binada olan yüzlerce kişi yere eğilerek polis yardımıyla kaçmaya çalıştı, silah kuvvetler küçük çocukları alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Bir görgü tanığı, çalışma arkadaşının olay yerinde öldüğünü, Jakrapanth’ın insanları başından hedef aldığını anlattı.

Orduda keskin nişancı olarak görev yaptığı belirtilen Jakrapanth’ın, alıveriş merkezindeki saldırı sırasında Facebook hesabından mesajlar paylaştığı da ortaya çıktı. “Kazık atarak zengin oluyorlar. Başkalarını kullanıyorlar. Parayı cehennemde mi harcayacaklar? Ölüm herkes için kaçınılmazdır” gibi mesajlar paylaşılan hesap Facebook tarafından kapatıldı.
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