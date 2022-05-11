Samanyolu Haber /Dünya / Tayland'da şok: Sözde tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen müritler öldü /11 Mayıs 2022 13:45

Tayland'da şok: Sözde tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen müritler öldü

Tayland’da 74 yaşındaki sözde tarikat lideri Tawee Nanlan müritleri ile ormanda bir tören gerçekleştirdi. Törende yaşanan kan dondurucu olaylar ise 1'i bebek 11 kişinin ölümüne sebep oldu.

SHABER3.COM

53 yaşındaki Khun Jenjira isimli kadın, 80 yaşındaki annesinin, sözde bir tarikatın etkinliğine katıldığını ve tarikat üyelerinin annesinin etkinlikten ayrılmasına izin vermediğini söyleyince polis etkinliğe baskın yaptı. Ormanının ortasındaki eve baskın yapan ekipler, bir bebeğin de dahil olduğu 11 üyenin cesetlerini buldu. 

KORKUNÇ OLAYLAR YAŞANDI
Oda TV'de yer alan habere göre, annesini ziyareti sırasında karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığa uğradığını dile getiren Khun Jenjira, "Annemi ziyarete gittim ve kadınların ve erkeklerin belirli bir kıyafet zorunluluğu olduğunu söylediler. Eve girmeden hemen önce herkes ayakkabılarını çıkarttı. Ama daha da şok edici olan şey, annemin liderin balgamını yüzüne sürtmesini ve adamın dışkısını yemesini izlememdi” diye konuştu.

SALGINDAN KORUDUĞUNU SÖYLEDİ
Sözde tarikat lideri Tawee Nanlan, tarikatına dahil olan üyelerini salgından ve ölümcül hastalıklardan koruduğunu söyleyerek güvenlik altında tuttuğu iddia edildi.

Olaydan sonra gözaltına alınan Tawee Nanlan, polise verdiği ifadede tüm dinlerin babası olduğunu, müritlerine dışkısını yedirip idrarını içirerek onları hastalıklara karşı koruduğunu söylemiş ve müritlerinin hiçbirinin zorla dışkı yiyip idrar içmediğini sözlerine eklemiş. Bazı müritler ise Nanlan’nın balgamını yüzlerine sürerek koronavirüse karşı bağışıklık kazandıklarını iddia etti.

Kendisini tarikat lideri olarak tanımlayan Tawee Nanlan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tayland'da şok: Sözde tarikat liderinin dışkısını... Sonraki Haber >>

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Zelenski Kiev sokaklarında video çekti

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

Saadetli Milletvekilinin faiz konuşması gündem oldu

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

İsrail askerleri, El Cezire'nin kadın muhabirini öldürdü

Sri Lanka fena karıştı

Sri Lanka fena karıştı

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Show TV Nebati skecini yayınlayacak: 'Sansür uygulayacak kadar da şuursuz değiliz'

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Ali Erbaş'a Hamdullah Öztürk'ten hatırlatma

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Erdoğan'ın 250 milyon dolar rüşvet istediği holding

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Mariupol’daki fabrikada şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Soylu ve Özdağ arasında seviyesiz polemik!.. 'O.Ç', 'Çıkışa gel'

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!

Başkomiserden milletvekiline tehdit: Seni çivilerim!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:44:39