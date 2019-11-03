Samanyolu Haber /Gündem / Tayland'da turistlerle 'selamlaşmak' isteyen fil, otomobili ezdi! /03 Kasım 2019 11:32

Tayland'da turistlerle 'selamlaşmak' isteyen fil, otomobili ezdi!

Khao Yai Milli Parkı, turistlerin fotoğraf çekmek için araçlarını durdurmamaları gerektiği uyarısında bulundu

SHABER3.COM

Tayland Khao Yai Milli Parkı'nda otomobiliyle gezen turist, 34 yaşındaki bir erkek fille karşılaştı. Duea adlı 7 tonluk fili karşısında gören sürücü aracını durdurmayı başardı.  Ancak fil durmak yerine aracın üzerine uzanmayı tercih etti.  Filin ezdiği araçta yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Sürücü, aracı ezilmeden birkaç saniye önce yaya olarak kaçmayı başardı.

Bankhong Post’ta yer alan habere göre, Khao Yai Milli Parkı'nın Facebokk hesabında salı günü paylaşılan mesajda Duea’nın yağışlı ve soğuk sezonlar arasında her zaman turistlerle ‘selamlaşmak’ için geldiği yazıldı. Park, turistlere kendilerine doğru gelen bir fil görmeleri halinde araçlarını filden 30 metre ötede durdurmaları ve filin kendilerine doğru gelmeye devam etmesi halinde ters yöne ilerlemelerini tavsiye etti. Uyarıda “Fotoğraf çekmek için aracı durdurmayın çünkü o poz siz ve aracınız için tehlike oluşturabilir” denildi.
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