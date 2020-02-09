Taylandlı asker AVM'de katliam yaptı

Asker saldırı esnasında sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmıştı. Jakrapanth Thomma adlı asker, Nakhon Ratchasima’da 17 saatten fazla saklandığı alışveriş merkezinde güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Tayland Başbakanı saldırıda 26 kişinin öldüğünü, 57 kişinin de yaralandığını açıkladı.







Surathampithak Kışlası’nda Jakrapanth Thomma adlı asker, dün komutanını ve iki askeri öldürdükten sonra askeri ciple firar etmişti. Kışladan ayrıldıktan sonra da sivillere ateş açan firari asker, Nakhon Ratchasima kentindeki bir alışveriş merkezinde saklanıyordu.



