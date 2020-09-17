Tayvan Çin'e karşı yardım istedi

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu'nun açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri (ABD) heyetinin Tayvan'a ziyaretinden kısa süre önce yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmelerin benzer görüşlü müttefikler arasındaki dostluk ve ilişkileri güçlendireceğine inanıyoruz." denildi.
Wu, açıklamalarında Başkan Tsai Ing-wen'in koalisyon çağrısını yineledi. Ing-wen daha önce Çin'in "otoriter saldırganlığına" karşı uluslararası bir koalisyon oluşturulması çağrısında bulunmuştu.
AMERİKA SİLAH SATIŞINI ARTIRDI
Bir süredir ABD'nin Tayvan'a "eşi benzeri görülmemiş miktarda" silah satışı yapmaya başladığı iddia edilmişti. Basına göre satılanlar arasında mayınlar, seyir füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) var.
Wu, France 24'e verdiği mülakatta, "Tayvan demokrasilerin komünist Çin tarafından ele geçirilmesini önleyen cephenin ön saflarında." dedi.