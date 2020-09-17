Samanyolu Haber /Dünya / Tayvan Çin'e karşı yardım istedi /17 Eylül 2020 14:23

Tayvan Çin'e karşı yardım istedi

Tayvan Dışişleri Bakanı, Çin'in askeri baskının giderek yoğunlaştığını ifade ederek uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı ve savaşın artık "gerçek bir olasılık" olduğunu ifade etti.

SHABER3.COM

Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu'nun açıklamaları Amerika Birleşik Devletleri (ABD) heyetinin Tayvan'a ziyaretinden kısa süre önce yapıldı. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Görüşmelerin benzer görüşlü müttefikler arasındaki dostluk ve ilişkileri güçlendireceğine inanıyoruz." denildi.
Tayvan açıkladı! Vatana ihanet sayılacak - DÜNYA Haberleri

Wu, açıklamalarında Başkan Tsai Ing-wen'in koalisyon çağrısını yineledi. Ing-wen daha önce Çin'in "otoriter saldırganlığına" karşı uluslararası bir koalisyon oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

AMERİKA SİLAH SATIŞINI ARTIRDI

Bir süredir ABD'nin Tayvan'a "eşi benzeri görülmemiş miktarda" silah satışı yapmaya başladığı iddia edilmişti. Basına göre satılanlar arasında mayınlar, seyir füzeleri ve insansız hava araçları (İHA) var.

Wu, France 24'e verdiği mülakatta, "Tayvan demokrasilerin komünist Çin tarafından ele geçirilmesini önleyen cephenin ön saflarında." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tayvan Çin'e karşı yardım istedi Sonraki Haber >>

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Şarkıcı Halil Sezai'nin yaşlı adamı dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

Beyrut’tan sonra bir facia da İtalya limanında

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

İnsanların maske takıp takmadığını robotlar tespit edecek

ABD'deki evsizlik krizi

ABD'deki evsizlik krizi

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Nehirde aniden ortaya çıktı! Timsahlar bile kaçacak delik aradı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

Alman futbolcu tribüne fırlayıp rakip taraftara saldırdı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

ABD'de bir polis şiddeti görüntüsü daha ortaya çıktı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Su hortumu herkesi şaşırttı

Sınır polisinden kaçarken devrildi

Sınır polisinden kaçarken devrildi

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler

AKP’li vekilden tepki çeken ifadeler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:35:32