Samanyolu Haber /Gündem / Tayvan Cumhurbaşkanı’ndan Enes Kanter’e teşekkür /14 Kasım 2021 22:26

Tayvan Cumhurbaşkanı’ndan Enes Kanter’e teşekkür

Çin'in Tayvan'ı işgal senaryosuna paylaştığı görüntülü mesajla karşı çıkan ve Tayvan'a destek veren Enes Kanter'e Tayvan Cumhurbaşkanı da görüntülü bir mesajla teşekkür etti.

SHABER3.COM

Çin’in Uygur’da yaptığı insan hakları ihlallerine karşı sesini yükselten Enes Kanter, bu kez de Pekin yönetiminin işgal etmekle tehdit ettiği Tayvan’a destek çıktı. NBA’deki yıldız oyuncunun Twitter’dan Tayvan’a destek verdiği görüntülü mesajına Tayvan Cumhurbaşkanı da görüntülü mesajla teşekkür etti.

Bold'da yer alan habere göre Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurlara uyguladığı zulme karşı çıkan ve bunu bulunduğu her platformda duyurmaya çalışan NBA oyuncusu Enes Kanter, yayınladığı mesajla Pekin yönetiminin işgalle tehdit ettiği Tayvan’a destek çıktı. Enes’in Twitter’dan Tayvan’a destek verdiği görüntülü mesajına Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen de aynı şekilde karşılık verdi.

TAYVAN’A BİRÇOK ÜLKE DESTEK VERİYOR

Çin, Tayvan’ı ülkenin bir parçası kabul ediyor ve Pekin’deki Xi Jinping yönetimi her fırsatta Tayvan’ı işgalle tehdit ediyor. 1949 yılında Çin iç savaşı sırasında, komünistlere yenilerek Tayvan adasına kaçanların kurduğu Tayvan ise Pekin yönetimine karşı direniyor. Çin’deki tek partili, sosyalizme dayalı diktatörlüğe rağmen Tayvan demokratik ve özgür bir ülke olarak öne çıkıyor. Tayvan Cumhuriyeti’ne başta ABD olmak üzere bölgedeki Çin’in rakipleri Japonya ve Güney Kore ile batılı ülkeler destek veriyor.

“HEPİMİZ TAYVAN’IN YANINDA DURMAK ZORUNDAYIZ”

Yıldız basketbolcu Enes Kanter, Twitter hesabından görüntülü mesajını “Bugün bunu izleyen tüm özgürlük destekçilerine mesajım şudur: Biz birlikte daha güçlüyüz. Hepimiz Tayvan’ın yanında durmak zorundayız. Tayvan’ı destekle, demokrasiyi savun! Tayvan’ı özgür ve güvende tutmak gerekir. Tayvan, TAYVAN halkına aittir. Dayanıklılık ve Azim Adası” ifadeleriyle yayınladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tayvan Cumhurbaşkanı’ndan Enes Kanter’e teşekkür Sonraki Haber >>

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Ahmet Kaya’nın Paris’teki mezarına saldırı

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

Kapatılan Atatürk Havalimanı, kaçakşılık ve uyuşturucunun merkezi mi oldu?

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

AKP'li Başkanı'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

Kaç çeşit MİT'çi gazeteci var?

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

12 yaşındaki çocuğun bile isyan ettiği bir ülke: Türkiye

Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

Beyaz TV sunucusunun ismi Peker’in yayınladığı kumarbaz listesinde çıktı

Doğu Perinçek yayını terk etti

Doğu Perinçek yayını terk etti

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:36:51