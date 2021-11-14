Tayvan Cumhurbaşkanı’ndan Enes Kanter’e teşekkür

Çin’in Uygur’da yaptığı insan hakları ihlallerine karşı sesini yükselten Enes Kanter, bu kez de Pekin yönetiminin işgal etmekle tehdit ettiği Tayvan’a destek çıktı. NBA’deki yıldız oyuncunun Twitter’dan Tayvan’a destek verdiği görüntülü mesajına Tayvan Cumhurbaşkanı da görüntülü mesajla teşekkür etti.

Bold'da yer alan habere göre Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurlara uyguladığı zulme karşı çıkan ve bunu bulunduğu her platformda duyurmaya çalışan NBA oyuncusu Enes Kanter, yayınladığı mesajla Pekin yönetiminin işgalle tehdit ettiği Tayvan’a destek çıktı. Enes’in Twitter’dan Tayvan’a destek verdiği görüntülü mesajına Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen de aynı şekilde karşılık verdi.





TAYVAN’A BİRÇOK ÜLKE DESTEK VERİYOR





Çin, Tayvan’ı ülkenin bir parçası kabul ediyor ve Pekin’deki Xi Jinping yönetimi her fırsatta Tayvan’ı işgalle tehdit ediyor. 1949 yılında Çin iç savaşı sırasında, komünistlere yenilerek Tayvan adasına kaçanların kurduğu Tayvan ise Pekin yönetimine karşı direniyor. Çin’deki tek partili, sosyalizme dayalı diktatörlüğe rağmen Tayvan demokratik ve özgür bir ülke olarak öne çıkıyor. Tayvan Cumhuriyeti’ne başta ABD olmak üzere bölgedeki Çin’in rakipleri Japonya ve Güney Kore ile batılı ülkeler destek veriyor.





“HEPİMİZ TAYVAN’IN YANINDA DURMAK ZORUNDAYIZ”





Yıldız basketbolcu Enes Kanter, Twitter hesabından görüntülü mesajını “Bugün bunu izleyen tüm özgürlük destekçilerine mesajım şudur: Biz birlikte daha güçlüyüz. Hepimiz Tayvan’ın yanında durmak zorundayız. Tayvan’ı destekle, demokrasiyi savun! Tayvan’ı özgür ve güvende tutmak gerekir. Tayvan, TAYVAN halkına aittir. Dayanıklılık ve Azim Adası” ifadeleriyle yayınladı.