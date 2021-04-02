Tayvan’da tren kazası: En az 36 ölü

Tayvan’ın doğusundaki Hualien bölgesinde yaklaşık 350 yolcu taşıyan bir trenin tünelde raydan çıkması sonucu en az 36 kişi öldü. Kazada 76 yolcu da yaralandı.





Ülkenin resmi haber ajansı, kazaya park halindeki bir kamyonun neden olduğunu aktardı. İlk belirlemelere göre park halindeki aracın rayların üzerine kayması sonucu, tünelden çıkmak üzere olan yolcu treni de raydan çıktı.





Taitung istikametindeki 8 vagonlu trende yaklaşık 350 yolcu bulunuyordu. Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar alırken olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Tayvanlı yetkililer, kurtarma ekiplerinin tünelde ağır hasar gören dört vagondaki yolculara ulaşmaya çalıştığını söyledi.





Kazada en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Ulaşım Bakanlığı, 76 kişinin de yaralandığını duyurdu. En az 60 yaralı hastanelerde tedavi altına alındı. Bakanlık olayın ‘son 30 yılın en ölümü tren kazası’ olduğunu kaydetti.





Tayvan’da 2018 yılında yaşanan benzer tren kazasında 18 kişi yaşamını yitirmiş, 175 kişi de yaralanmıştı.





1991’de de iki trenin çarpışması sonucu 30 kişi ölmüş, 112 kişi yaralanmıştı.