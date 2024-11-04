Samanyolu Haber /Dünya / Tayvan, Rusya’ya sanayi ürünleri göndermeyi bıraktı /04 Kasım 2024 15:47

Tayvan, Rusya’ya sanayi ürünleri göndermeyi bıraktı

Rusya’ya sanayi ürünleri göndermeme kararı alan ülkeler içerisine Tayvan da dahil oldu.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Tayvan bundan böyle hem ağır sanayi makinelerini Rusya’ya göndermeyecek hem de yaptırımları ihlal eden şirketlere ceza uygulamasını sıkılaştıracak.

Tayvan Ekonomi Bakanlığı, Rusya’ya takım tezgahı ihracatını sıfıra indirdiğini ve bu alanda uygulanan ihracat kontrollerini artırdığını açıkladı.

Aslında bir yıldan itibaren uygulamaya konulan kısıtlamalarla, aralarında elektrikli deşarj makineleri, torna ve freze tezgahları gibi 77 tür makinenin ihracatının tamamen yasaklandığı duyuruldu.

Ayrıca Tayvan, ihracatçıların Rusya’ya yapılan gönderimlerde nihai alıcıları bildirmesini zorunlu kılarak, üçüncü ülke üzerinden tedarik yollarının engellenmesi konusunda kararlı bir adım attı. Ekonomi Bakanlığı, yıl içinde üreticilere yönelik 19 bilgilendirme toplantısı düzenleyerek, ihracat yasağına uyum sağlanması konusunda destek verdi.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ise, Tayvan’ın yaptırımlarının ekipman tedariki konusunda büyük bir sorun yaratmayacağını, ihtiyaç duyulan makinelerin ya ülke içinde üretildiğini ya da “dost ülkeler”den temin edildiğini belirtti.
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