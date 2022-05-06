Tayvan yönetiminden yeni ABD kararı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Tayvan, ABD'li helikopter üreticisi Sikorsky'e verilen 12 adetlik helikopter siparişinden pahalı oldukları gerekçesiyle vazgeçtiğini duyurdu. Tayvan, ABD'li helikopter üreticisi Sikorsky'e verilen 12 adetlik helikopter siparişinden pahalı oldukları gerekçesiyle vazgeçtiğini duyurdu.





Taipei yönetimi, ABD'li silah devi Lockheed Martin bünyesindeki helikopter üreticisi Sikorsky'e verdiği 12 adetlik helikopter siparişinden vazgeçti.





Tayvan Savunma Bakanı Çiu Kuo-çeng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu helikopterlerin bütçesi ne yazık ki ülkemizin kapasitesinin çok üzerinde. Bu alımı yapmadan vazgeçmek zorundayız" ifadelerini kullandı. Bakan, ayrıca helikopterin yanı sıra bazı silah anlaşmalarının da feshedildiğini sözlerine ekledi.





Bununla birlikte Çiu, taşınabilir uçaksavar Stinger füzesi alımına dönük sözleşmeyi halihazırda imzaladıklarını, ödemeyi yaptıklarnı ve teslimat konusunda Washington'a baskı yapacaklarını dile getirerek, "Silah satışlarını önemsiz bir konu olarak görmüyoruz ve yedek planlarımız var" diye konuştu.



