Samanyolu Haber /Dünya / Tayvan'da 13 katlı binada yangın: 46 ölü /14 Ekim 2021 12:09

Tayvan'da 13 katlı binada yangın: 46 ölü

Tayvan'ın güneyindeki Kaoşiong kentinde 13 katlı binada çıkan yangında 46 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

SHABER3.COM

Kaoşiong İtfaiye Dairesi yetkililerinin açıklamasına göre, kentin Yançıng bölgesindeki ofis ve meskenlerin olduğu 13 katlı binada, yerel saatle 02.54'te yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın 07.17'de söndürülebildi.

Ekipler, yangının söndürülmesinin ardından girdikleri binada ilk etapta 9 kişinin cansız bedenini buldu. Binadaki çalışmalarını, yangının söndürülmesinden saatler sonra tamamlayabilen ekiplerin 37 kişinin daha cesedini bulmasıyla yangında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 46'ya yükseldi.

Yangından etkilenen onlarca yaralı ise hastaneye kaldırılırken bu kişilerden bazılarının durumu ağır.

Yetkililer, binanın yaklaşık 40 yaşında olduğunu ve çökme tehlikesine karşı çalışmaların oldukça yavaş ilerlediğini ifade etti. Yangının birinci katta başlayıp tüm binaya yayıldığını düşündüklerini aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, binada meskenlerin bulunduğu 7. ve 11. katlarda enkazda kalanlar olabileceğini; bu nedenle yangında hayatını kaybedenlerin sayısının yükselebileceğini söyledi.

Bölge sakinleri ise binada yaşayanların çoğunun yaşlılar olduğunu anlattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tayvan'da 13 katlı binada yangın: 46 ölü Sonraki Haber >>

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İşte Silivri Emniyet Müdürü'nü intihara sürükleyen anlara ait o video

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

İmamoğlu'ndan TÜGVA açıklaması

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Nagehan Alçı, son 10 senede Türkiye’deki toplumsal gerilimin mimarlarındandır

Star Trek'in Kaptan Kirk'ü sonunda gerçekten uzaya çıktı

Star Trek'in Kaptan Kirk'ü sonunda gerçekten uzaya çıktı

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

TÜGVA Başkanı paralel yapılanmayı itiraf etti

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

'AKP'liler TÜGVA'dan sızan topil belgelerini doğruladı'

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

Polis döven emniyet müdürüne bakın ne oldu?

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

CHP'li Başarır'dan AKP'lilere sert SBK ve yolsuzluk konuşması: Kirlisiniz

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

Lübnan'ın petrol tesisinde büyük yangın

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'

'Erdoğan, yalanlarıyla halkı trajediye hazırlamak istiyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:46:22