Tayvan'da olunca oluyor: Tren kazasından sonra Ulaştırma Bakanı istifa etti

Tayvan'da 49 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının sorumluluğunu üstlenen Ulaştırma Bakanı Lin'in geçen hafta 'hasar giderme çalışmalarına odaklanılması gerektiği' gerekçesiyle reddedilen istifası kabul edildi.





Tayvan'da 49 kişinin hayatını kaybettiği son 70 yılın en büyük demiryolu faciasında sorumluluğu üstlenen Bakan Lin'in istifası Başbakan Su Tseng-chang tarafından kabul edildi.





Kabine Sözcüsü Lo Ping-cheng, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başbakan, Lin'in 20 Nisan'da yürürlüğe girecek olan istifasını dün onayladı" dedi.





200 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin sorumluluğu kabul ettiğini belirten Lin'in istifası geçen hafta kabul edilmemişti. Başbakan Su Tseng-chang'ın ofisinden yapılan açıklamada, hasar giderme çalışmalarına odaklanılması gerektiği için bu talebin şimdilik reddedildiği belirtilmişti.





Yaklaşık 488 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren, 2 Nisan'da Hualien bölgesinde Chinshui Tüneli'ne girmek üzereyken rayların yakınlarındaki bir tepeye park edilen ve henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kayan vince çarpmıştı.





Yetkililer, henüz teşhis edilememiş vücut parçaları olması nedeniyle ölü sayısını birkaç kez değiştirmişti. Geçen hafta 50 olarak açıklanan sayının 49 olarak güncellendiği kaydedildi.





Öte yandan soruşturmacılarla işbirliği yapacağını ve sorumluluğu üstleneceğini belirten vincin sorumlusu şantiye şefi Lee Yi-hsiang de tutuklu bulunuyor.



Yetkililer, kazanın sürücünün vincin park frenini çekmemesinden mi yoksa, vinçteki arıza nedeniyle kayması sonucu mu gerçekleştiğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.









TÜRKİYE'DE YAŞANAN BÜYÜK TREN KAZALARI





22 Temmuz 2004: İstanbul – Ankara seferini yapan Yakup Kadri Karaosmanoğlu adlı hızlandırılmış tren, Sakarya’nın Pamukova İlçesi yakınlarında Mekece köyü mevkiinde raydan çıkarak devrildi. Kazada 41 kişi yaşamını yitirdi, 74 kişi yaralandı.

27 Ocak 2008: İstanbul-Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi Kütahya yakınlarında raydan çıktı. Kazada 9 kişi yaşamını yitirdi.

27 Ağustos 2009: Bilecik Bozüyük’te Eskişehir-İstanbul seferini yapan trenin hemzemin geçitte iş makinesine çarpması sonucu trende bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. tekirdag-2018



8 Temmuz 2018: Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden saat 15.45'te 362 yolcu ve 6 personel ile İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden 12703 sefer sayılı yolcu treninin lokomotif ve ilk vagonunun geçişinden sonra, menfezin altındaki toprak kayması sonucu raylar boşlukta kaldı. Trenin 5 vagonu, Sarılar Mahallesi yakınındaki araziye devrildi. Kazada 24 kişi yaşamını yitirdi 318 kişi de yaralandı.





13 Aralık 2018: Ankara'da klavuz trene çarpan yüksek hızlı trende ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti 46 kişi de yaralandı