Tayvan'dan Alibaba'ya bağlı siteye uyarı: Çin olarak kaydol ya da adayı terk et

Tayvan yönetimi, e-ticaret şirketi Alibaba'ya ait alışveriş sitelerinden Taobao'ya, yabancı yatırım yerine Çinli yatırım olarak 6 ay içinde kayıt yaptırmaması durumunda adadan ayrılması gerektiğini söyledi.





Tayvan'ın ekonomi bakanlığına bağlı yatırım komisyonu, Taobao'nun Tayvan şubesinin, Claddagh Venture Yatırım adlı İngiliz kayıtlı bir şirket tarafından yürütüldüğünü, söz konusu yatırım şirketininse Alibaba tarafından kontrol edildiğini belirtti.





Sitedeki kullanıcı verilerinin Çin'e geri gönderildiğini kaydeden komisyon, bunun ayrıca bir bilgi güvenliğine ilişkin endişe yarattığını ve bu nedenle Taobao Tayvan'a 420 bin Tayvan doları (13 bin 960 ABD doları) ceza kesildiğini söyledi. Komisyon, Taobao'nun ayrıca ülkeden altı ay içinde çekilmesi ya da yeniden kayıt yaptırması gerektiğini kaydetti.





Komisyon sözcüsü Su Chi-Yun, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Şirketi yabancı yatırım olarak görmüyoruz. Kendilerinin yatırımını geri çekme veya yatırımlarını yeniden düzenleme seçenekleri arasında bir karar vermeleri gerekiyor. Şirketin Çinli yatırım olarak kaydedilmesi gerekiyordu, ancak işine öyle geldiği için yabancı yatırım olarak kaydoldu" dedi.





Çin yatırımlarına sert kurallar

Pekin yönetiminin siyasi gerginlik yaşadığı Tayvan, Çin yatırımlarının ve Çinli teknoloji firmalarının adadaki faaliyetlerini gözetim altında tutmak için adımlar atıyor.





Ada yönetimi, geçen hafta yaptığı açıklamada, Çinli internet yayıncılık hizmetlerinin yerel satışlarını durdurmayı planladıklarını söylemişti.





Tayvan, Çin yatırımlarına, yabancı yatırımlara kıyasla daha zorlayıcı kurallar koyuyor.





Su, Taobao'nun Tayvan'da Çin yatırımı olarak kaydolmasını tercih etse dahi üçüncü kişi yoluyla ödeme ve reklamlardan dolayı kurallara takılabileceğini sözlerine ekledi.





Geçen yıl faaliyete geçen Taobao Tayvan, daha önce yaptığı açıklamada, sitenin Çin şubesinden tamamen farklı bir platform olduğunu belirtmişti.





Siyasi gerginlik

Çin Halk Cumhuriyeti, ‘‘tek ülke, iki sistem’’ politikası çerçevesinde Tayvan’ın anakara ile birleşmesine yönelik çağrılarını artırırken, Tayvan Boğazı’nda gerçekleştirdiği askerî tatbikatlar ve Tayvan’ın ABD’den silah alışını artırmaya yönelik girişimleri, geçtiğimiz ay içinde iki ülke arasındaki gerilimi artırmış durumda. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Tayvan’ın Çin Cumhuriyeti isimli bağımsız bir ülke olduğunu iddia ederek, Çin’in ‘‘tek ülke, iki sistem’’ teklifini reddediyor.