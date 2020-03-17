Tayvan'dan ilginç açıklama: Türkiye tatilinden dönen 15 kişiden 9'unda Koronavirüs'e rastlandı

Tayvan Sağlık Bakanı ve CECC Başkanı Chen Shih-chung, 10 vak'aya da yurt dışı geziler dönüşünde rastlandığını, 9 vak'anın Türkiye turundan döndüğünü söyledi.







Taiwan Times'ın haberine göre, Chen Shih-chung, vakalardan iki kadın ve iki erkeğin yaşlarının 20 ila 60 arasında olduğunu, turun 7 Mart-14 Mart tarihleri arasında yapıldığını açıkladı.





Türkiye tatili yapan 15 kişiden 9'unun Koronavirüs'e yakalandığını söyleyen Chen, Türkiye'de enfeksiyon riskinin bir hayli yüksek olduğunu. ifade etti.





VAK'A SAYISI 77'YE ÇIKTI





Bir günde 10 vak'anın tespit edildiğini belirten Chen Shih-chung, bunun bir günde rastlanan en yüksek vak'a sayısı olduğuna dikkati çekti.





Son vak'alarla birlikte Tayvan'da bugüne kadar 77 kişiye Covid-19 teşhisi kondu.





1 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi iyileşerek taburcu oldu.





Ülkede 56 kişinin tedavisi sürüyor.