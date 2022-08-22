Tayvan'dan sonra şimdi de Güney Kore mi?

ABD ve Çin arasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası artan tansiyon sürerken, ABD'nin bu kez de bölgede son yılların en büyük askeri tatbikatlarından birisi olarak adlandırılan yeni bir adım atmaya hazırlandığı iddia edildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) ve ABD, Kuzey Kore’ye (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) karşı askeri iş birliklerini geliştirmek için son yılların en büyük tatbikatını düzenliyor. Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) ve ABD, Kuzey Kore’ye (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) karşı askeri iş birliklerini geliştirmek için son yılların en büyük tatbikatını düzenliyor.

Savaş uçakları ve gemilerinin yanı sıra on binlerce askerin katıldığı “Ulchi Özgürlük Kalkanı” adı verilen tatbikatın 1 Eylül’e kadar süreceği bildirildi.İlk 4 gününde "sivil savunma" ve bazı bilgisayar destekli eğitimlerin verileceği tatbikatta, ortak saldırı ve cepheye ikmal eğitimleri yapılacağı kaydedildi.Tatbikatın iki bölümden oluştuğu; ilk bölümde Kuzey Kore tarafından gelebilecek saldırıları karşılamaya ve Seul bölgesini savunmaya odaklanılacağı, ikinci bölümde ise karşı saldırı taktiklerinin geliştirileceği ifade edildi.Olası bir savaş durumunda Washington ve Seul arasındaki iletişimin değerlendirilmesi ve sürdürülmesinin de tatbikatın bir parçası olduğu bildirildi.ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ve Güney Koreli mevkidaşı Lee Jong-sup, temmuzda yaptıkları açıklamada, 2022’nin ikinci yarısında ortak askeri tatbikatı genişletme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.