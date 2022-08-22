Samanyolu Haber /Dünya / Tayvan'dan sonra şimdi de Güney Kore mi? /22 Ağustos 2022 20:15

Tayvan'dan sonra şimdi de Güney Kore mi?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile gerilen Pekin-Washington ilişkileri bu kez de Güney Kore üzerinde mi gerilecek?

SHABER3.COM

ABD ve Çin arasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası artan tansiyon sürerken, ABD'nin bu kez de bölgede son yılların en büyük askeri tatbikatlarından birisi olarak adlandırılan yeni bir adım atmaya hazırlandığı iddia edildi.

Evrensel'de yer alan habere göre Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) ve ABD, Kuzey Kore’ye (Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti) karşı askeri iş birliklerini geliştirmek için son yılların en büyük tatbikatını düzenliyor.

Savaş uçakları ve gemilerinin yanı sıra on binlerce askerin katıldığı “Ulchi Özgürlük Kalkanı” adı verilen tatbikatın 1 Eylül’e kadar süreceği bildirildi.

İlk 4 gününde "sivil savunma" ve bazı bilgisayar destekli eğitimlerin verileceği tatbikatta, ortak saldırı ve cepheye ikmal eğitimleri yapılacağı kaydedildi.

Tatbikatın iki bölümden oluştuğu; ilk bölümde Kuzey Kore tarafından gelebilecek saldırıları karşılamaya ve Seul bölgesini savunmaya odaklanılacağı, ikinci bölümde ise karşı saldırı taktiklerinin geliştirileceği ifade edildi.

Olası bir savaş durumunda Washington ve Seul arasındaki iletişimin değerlendirilmesi ve sürdürülmesinin de tatbikatın bir parçası olduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ve Güney Koreli mevkidaşı Lee Jong-sup, temmuzda yaptıkları açıklamada, 2022’nin ikinci yarısında ortak askeri tatbikatı genişletme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tayvan'dan sonra şimdi de Güney Kore mi? Sonraki Haber >>

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku

AKP’li Mahir Ünal'a Kahramanmaraş’ta protesto şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:26:47