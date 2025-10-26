Samanyolu Haber /Gündem / Tayyar AKP'deki son durumu yazdı: 'Mevzu cumhurbaşkanımıza kadar ulaşınca çarşı karıştı' /26 Ekim 2025 12:34

Tayyar AKP'deki son durumu yazdı: 'Mevzu cumhurbaşkanımıza kadar ulaşınca çarşı karıştı'

Meclis'e sunulan 'torba yasa' teklifinde savcılara herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın banka hesaplarını dondurabilme yetkisi tanınırken, uygulama AKP içerisinde de tartışmalara neden oldu. Yeni Şafak, düzenlemeyi 'mülkiyet hakkına saldırı' olarak değerlendirirken, eski AKP milletvekili Şamil Tayyar ise yaşananlara ilişkin "mevzu cumhurbaşkanımıza kadar ulaşınca çarşı karıştı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan torba yasa teklifinde, savcılara herhangi bir hakim kararı ve MASAK, BDDK gibi ilgili kurumlardan rapor alınmasına gerek kalmaksızın banka hesaplarını dondurabilme yetkisinin tanınması yer aldı. 

Söz konusu düzenlemenin 'mülkiyet hakkı' kapsamında önemli sorunlara yol açabileceği öne sürülürken, iktidar medyasından Yeni Şafak, düzenlemeyi 'Mülkiyet hakkında tehdit eden yetki: Savcılara ‘Önce el koy sonra bakarız’ yetkisi' başlığıyla hedef aldı. 

Kanun teklifine tepki gösteren isimlerden biri de eski AKP milletvekili Şamil Tayyar olurken, Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile düzenlemede değişikliğe gidildiğini duyurdu. 

'ÇARŞI PAZAR KARIŞTI, KONU ERDOĞAN'A KADAR GİTTİ'
Savcılara tanınacak banka hesaplarının dondurulmasına yönelik tepkinin ilk aşamada 'tüm katalog suçlar' için geçerli olduğunu ancak tepkilerin ardından kanun teklifinde değişikliğe gidilerek, kısıtlamanın yalnızca ‘nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçlarıyla sınırlandırıldığını belirten Tayyar, "Bir anda kamuoyu baskısı artıp mevzu cumhurbaşkanımıza kadar ulaşınca çarşı karıştı. Cumhurbaşkanımızın tepkisi üzerine düzeltmeye gidildi, yetki sınırlandırıldı" ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tartışmaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda savcılara verilmek istenen yetkinin yalnızca ‘nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması’ suçlarına yönelik uygulanabileceğini duyurmuştu. 
