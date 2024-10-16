Samanyolu Haber /Gündem / Tayyar, küçük ortağı köşeye sıkıştırdı: 'Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?' /16 Ekim 2024 09:09

Tayyar, küçük ortağı köşeye sıkıştırdı: 'Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?'

Kredi kartı vergisini eleştiren yurttaşları “vatan haini” ilan eden BBP lideri Mustafa Destici’ye AKP’li Şamil Tayyar’dan sert tepki geldi. Tayyar, verginin geri çekilmesi sonrası Destici’yi hedef alarak, "Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?" dedi.

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Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin, kredi kartı vergisine yönelik eleştirilerde bulunan vatandaşları “vatan haini” olarak nitelendirdi. AKP'li Şamil Tayyar, verginin geri çekilmesiyle Destici’ye zehir zemberek sözlerle yanıt verdi.

Eski milletvekili Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, verginin iptal edilmesinin doğru bir adım olduğunu savundu. Destici’ye “Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu?” sorusuyla göndermede bulundu.
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