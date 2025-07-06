Samanyolu Haber /Gündem / Tayyar önce yazdı sonra sildi: İki ile daha operasyon sinyali /06 Temmuz 2025 10:28

Tayyar önce yazdı sonra sildi: İki ile daha operasyon sinyali

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, dün CHP'li 3 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltına alınması sonrası yaptığı paylaşımla 2 ilin risk atında olduğunu söyledi. Tayyar, tartışmaya sebep olan paylaşımını daha sonra sildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından sıra diğer CHP'li belediyelere geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dün sabah şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı. Muhittin Böcek akşam saatlerinde tutuklandı.

Yaşananlara tepkiler yükselirken, Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından tartışmaya sebep olan bir paylaşımda bulundu. Şamil Tayyar, paylaşımında "Belediyelerdeki 'Aziz İhsan Aktaş' depremi, tüm yurdu salladı. CHP'li belediyeler zorda" ifadesini kullandı.

'KOMŞUYU DA ETKİLEYEBİLİR'
Şamil Tayyar'ın mesajının devamındaki ifadeler ise daha da dikkat çekti. Tayyar, paylaşımında "Yeni sürprizler olabilir. Aktay fay hattındaki kırılma, komşuyu da etkileyebilir. 2 il risk altında" sözlerine yer verdi.

Paylaşımı sonrası sosyal medyada tartışmaya sebep olan  Şamil Tayyar, bir süre sonra bu açıklamasını hesabından sildi.
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