Tayyar 'temizlik süreci' diyerek yargıdaki kavgayı ifşa etti!

AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bazı hukukçuların gösterişli yaşamlarını hedef alarak yargıda yeni bir temizlik sürecinin başladığını söyledi. Tayyar, “Akın Gürlek Başsavcımız çok kararlı ve kendinden emin. Bu fırsat heba edilmeyecek gibi görünüyor” dedi.





Tayyar, isim vererek Rezan Epözdemir, Cem Duman ve Semra Ilık’ı işaret etti. Onların lüks ofisler, kalabalık avukat ekipleri ve çakarlı araçlarla gündeme geldiğini ifade eden Tayyar, hâkim ve savcılara yurtdışı tatil promosyonu, pahalı restoranlarda buluşmalar ve statlarda loca keyfi gibi imtiyazlar sağlandığını öne sürdü.





“Var da var, saymakla bitmiyor. Ayrıca siyaset dahil etkili her merkezle bağ kurup güç devşirmek de oyuna dahil” diyen Tayyar, operasyonların hem şaşırtıcı hem umut verici olduğunu söyledi.





AKP’li isim, aynı gün görüştüğünü belirttiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in bu süreçte “kararlı ve kendinden emin” olduğunu vurguladı.





Tayyar, bunun yargıda yeni bir temizlik fırsatı olduğunu belirterek, “Dilerim heba edilmez. Edilmeyecek gibi gözüküyor” dedi.