Tayyar'dan Öcalan çıkışı yorumu: Devletin değil Bahçeli'nin projesi

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik çağrılarının Millî Güvenlik Kurulu (MGK) kararıyla değil, ‘Devlet Bahçeli’nin projesi olarak hayata geçirildiğini söyledi. Tayyar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da konuya dolaylı destek verdiğini belirtti.





Erdoğan’ın bugün 29 Ekim Özel Programı’nda sarfettiği, “Cumhur İttifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz” sözlerine atıfta bulunan Tayyar, Erdoğan’ın bu ifadeleriyle Bahçeli’nin çıkışını desteklediğini ifade etti.





Tayyar, daha önce de Devlet Bahçeli’nin çağrısından Erdoğan’ın haberinin olmadığını öne sürmüştü.





Tayyar’ın söz konusu paylaşımı şöyle:





“Ne demiştik?





‘Öcalan çağrısı’ devlet değil, Devlet Bahçeli projesi.





Milli Güvenlik Kurulu’nda alınmış karar yok.





Az önce Cumhurbaşkanımız ne dedi:





‘Cumhur ittifakı ortağımızın öncülüğünde son dönemde ortaya konan yaklaşımların bu geniş arka plan ışığında önyargısız olarak değerlendirilmesinin daha faydalı olacağı kanaatindeyiz.’





‘Önyargısız değerlendirilmeli’ diyerek dolaylı destek verdi, projenin ‘ortağa ait’ olduğunun altını çizdi.





Burada niyetim, Cumhurbaşkanımızı korumak, Devlet Bey’i eleştirmek değil.





Basit bir durum tespiti.





Bir nevi doğru gazetecilik.





Nitekim, mevzunun böyle olduğu anlaşıldı.





Allah işlerini kolaylaştırsın.





Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlara da hidayet diliyorum.”