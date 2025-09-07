Samanyolu Haber /Gündem / Tayyar'ın yeni açıklaması kamuda paniğe sebep oldu: Kim görevden alınacak? /07 Eylül 2025 09:22

Tayyar'ın yeni açıklaması kamuda paniğe sebep oldu: Kim görevden alınacak?

AKP'li Şamil Tayyar, Antalya'da görevden almaların, İlker Arslan’la sınırlı kalmayacağını belirterek "pazartesi sürpriz bir ‘görevden alma’ daha olabilir" dedi.

AKP'li Şamil Tayyar, görevden uzaklaştırılan hakkında ve "rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme" suçlamalarından gözaltı kararı çıkarılan Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan operasyonuna ilişkin olarak Antalya'da pazartesi sürpriz bir görevden alma kararı daha çıkabileceğini öne sürdü.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Müdürü İlker Arslan’la sınırlı kalmayacak, Antalya operasyonu daha da büyüyecek gibi gözüküyor. Soruşturmaya halel gelmemesi için ismini, görevini ve unvanını yazmıyorum. Pazartesi sürpriz bir ‘görevden alma’ karar daha çıkabilir.

Kamu gücünü kullanan bu şahıslarla ilgili dolandırıcılık, rüşvet ve haksız kazanç iddialarının üzerine gidilmesini bir ‘kırılma’ olarak görüyorum. İnşallah, devamı gelir."
