Samanyolu Haber /Gündem / Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AKP'li vekile AKP'den tepki /24 Ocak 2023 11:12

Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AKP'li vekile AKP'den tepki

AKP'li Mehmet Metiner 'Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım' ifadelerini kullanan AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız'a tepki gösterdi

Daha önce "Erdoğan'ın sünneti" demişti: "Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım"

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överken ''Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım'' ifadelerini kullandı.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner de sosyal medya hesabından Yediyıldız'a tepki gösterdi.

Metiner, "Reis'e sadakatin bir adabı ve yordamı var. İslami ölçüleri aşan ve dinleyenlerin sahibine de Reis'e tepki koyacağı övgülerden kaçınmak lazım. Reis övgüsünü ayakkabısına kadar indirgemek yakışıksızdır. Tanıdığım bildiğim Reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar. Safi zarar işte" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen... Sonraki Haber >>

Bahçeli’den, Sinan Ateş’i soran gazeteciye: İşine bak hadi

Bahçeli’den, Sinan Ateş’i soran gazeteciye: İşine bak hadi

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Sİnan Ateş cinayeti tepkisi

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır'dan Sİnan Ateş cinayeti tepkisi

Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

Kur'an'ı asıl siz yaktınız, lanetlenmiş bir topluluksunuz!

Daha önce "Erdoğan'ın sünneti" demişti: "Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım"

Daha önce

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

[Harun Tokak] Yetmiş Beş Kuruş

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Sakaryalı ülkücüden Kılıçdaroğlu'na: Sinan Ateş olayının üstüne gittiğiniz için Allah razı olsun

Karne hediyesi olarak et aldı...

Karne hediyesi olarak et aldı...

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

Süleyman Soylu, Erdoğan’ın “14 Mayıs” projesini çöpe atmış

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

AİHM'deki tarihi duruşmadan tarihe not düşen savunma

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:18:11