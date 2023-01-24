Tayyip ağabeyin ayakkabısını yalamamız lazım' diyen AKP'li vekile AKP'den tepki

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı överken ''Tayyip ağabeye ihaneti bırak sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım'' ifadelerini kullandı.





Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner de sosyal medya hesabından Yediyıldız'a tepki gösterdi.





Metiner, "Reis'e sadakatin bir adabı ve yordamı var. İslami ölçüleri aşan ve dinleyenlerin sahibine de Reis'e tepki koyacağı övgülerden kaçınmak lazım. Reis övgüsünü ayakkabısına kadar indirgemek yakışıksızdır. Tanıdığım bildiğim Reis bu tarz övgülerden rahatsızlık duyar. Safi zarar işte" dedi.