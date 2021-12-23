Erzurum'da Kanaat Önderleri Derneği Başkanı İbrahim Özmen, iktidara muhalif olanlarla ilgili skandal sözlere imza attı. Siyasi taraf olmayı imanlı ya da imansız olma noktasına taşıyan Özmen, “Tayyip Bey'in yanına gelmeyenin imanından şüphe ederim” dedi.







Erzurum’da kurulan ve başkanlığını İbrahim Özmen’in yürüttüğü Kanaat Önderleri Derneği 4 bin aktif üyesi ve 40 bin kişilik grup üyesiyle bünyesinde 100 kişilik kadrosuyla 3’üncü yılına girdi.







Kanaat Önderleri Derneği’nin kuruluşunun 3’üncü yıl dönümündeki basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Başkan İbrahim Özmen’in sözleri tepki çekti.





Haberiva’nın aktardıklarına göre, Toplantı sırasında İbrahim Özmen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili, “Tayyip Bey’in yanına gelmeyen adamın imanından şüphe ederim” ifadesini kullandı.





Özmen’in büyük tepki çeken sözleri, AKP Grup Başkanvekili, eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın “AK Parti adayına vereceğiniz oy mahşerde kurtuluşunuz olacak” şeklindeki ifadesini hatırlattı.









