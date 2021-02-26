Tayyip Erdoğan’ın ABD’den beklediği telefon hala gelmedi

ABD Başkanlığı’na başlayan Joe Biden, kendisinin seçilmesinin ardından geç tebrik eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görüşme talebine cevap vermiyor. Biden bu süreçte birçok devlet başkanı ile görüşürken, Erdoğan ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya’da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall gibi liderlerle görüştü.





İLK KANADA BAŞBAKANI’NI ARADI

Liderlerle görüşen Biden’ın neredeyse aramadığı tek lider Erdoğan oldu. Biden 20 Ocak görevine başlamasının ardından ilk görüştüğü kişiler Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador oldu. Biden 24 Ocak’ta ise İngiltere Başbakanı Johnson’la görüştü. Johnson, Biden’ı göreve başlaması dolayısıyla tebrik ederken, iki ülke arasındaki “yakın ittifakı derinleştirmeyi” istediğini dile getirdi.





MACRON’A “EN ESKİ MÜTTEFİK” VURGUSU

Ülke liderlerini aramayı sürdüren Biden’in ilk aradığı liderler arasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’i arayarak görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde “en eski müttefiki” Fransa ile ikili bağların güçlendirilmesi vurgusu yapan Biden, ABD’nin NATO ve Avrupa Birliği de dahil transatlantik ilişkilerini geliştirme konusundaki sözünü yineledi. Markel ile yapılan görüşmede ise Kovid-19 pandemisinin ancak yakın iş birliği yoluyla üstesinden gelinebileceğinde mutabık kalındı. Görüşmede Afganistan ve İran gibi dış politik konuların yanı sıra ticaret ve iklim politikaları da ele alındı.





PUTİN’LE GÖRÜŞME İLK HAFTA GERÇEKLEŞTİ

26 Ocak’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşen Biden, görüşmede yeni START anlaşması, Solarwinds siber saldırısı, Ukrayna, Afganistan ve Rus muhalif lider Alexey Navany gibi konuları gündeme getirdi. 28 Ocak’ta Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ile görüşen Biden, ülkelerinin ittifakını daha da güçlendirmek ve özgür, açık bir Hint-Pasifik hedefi için iş birliği içinde çalışma konusunda mutabık kaldı. 4 Şubat’ta ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Kuzey Kore konusunda ortak strateji izleme konusunda anlaşıldığı açıklandı.





ÇİN LİDERİNE UYGURLAR’I SORDU

ABD Başkanı Biden, görüştüğü Çin lideri Şi Jinping’e Çin’in Sincan eyaletindeki insan hakları ihlalleri ve “zorlayıcı ve adil olmayan ekonomik uygulamalarından” endişe duyduğunu dile getirdi. Biden’in görüştüğü liderler arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi de yer aldı.





ÇAVUŞOĞLU’NA “S-400’LERİ KULLANMAYIN” ÇAĞRISI

ABD yönetimi ile ilk resmi görüşme dışişleri bakanları arasında oldu. 15 Şubat’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’le görüştü. Bu, ABD Başkanı Joe Biden yönetimiyle Türkiye’nin bakanlar düzeyinde ilk teması oldu. İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Çavuşoğlu, Blinken’ı yeni görevi münasebetiyle tebrik etti. Blinken’ın Türkiye’yi, ‘Rus S-400 sistemlerini kullanmamaya’ çağırdı.





ERDOĞAN KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Biden’in görüşmediği bu süre zarfında Erdoğan Rusya Lideri Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Libya’da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Muhammed el Menfi ve Başbakanlığa seçilen Abdulhamit Dubeybe, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü.





BİR ZAMAN ABD BAŞKANLARININ EN YAKIN ARKADAŞIYDI

Biden öncesinde ABD başkanlığı yapan Donald Trump Erdoğan’la görüşmesini şubat ayının ilk haftasında yaparken, görüşme 45 dakika sürmüştü. Obama ile görüşmeler ise ilk 3 haftada gerçekleşmişti. ABD başkanlığına ikinci kez seçilen Obama, Time dergisi için Fareed Zakaria’ya verdiği röportajda uluslararası alanda en iyi arkadaşları arasında o dönem Başbakan olan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ı da sıralamıştı.