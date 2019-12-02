'Tayyipçiliğimi ilan ettim' demişti, şimdi...

Karar gazetesinden ayrılan Hakan Albayrak, eski başbakan Ahmet Davutoğlu öncülüğünde kurulan yeni partide yer alacağı öne sürüldü.





İki yıla yakın süre genel başkanlık görevini ifa ettiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) 13 Eylül'de istifa eden Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulu listesi şekillinmeye başladı.





Gazeteci Hakan Albayrak'ın Davutoğlu'nun aralık ayında kuruluşunu tamamlaması beklenen partisine katılacağı iddia edildi.







"GAZETECİ DEĞİLİM, TAYYİPÇİLİĞİMİ İLAN ETTİM" DEMİŞTİ









Hakan Albayrak, 3,5 yıldır yazdığı Karar gazetesinden 29 Kasım tarihinde ayrıldığını açıklamıştı. Albayrak, yazdığı son yazısının sonunda, "Kıymetli dostlar, bazı yeni meşgaleler sebebiyle Karar'daki yazılarıma son veriyorum." ifadelerini kullanmıştı.





Albayrak, 21 Mart 2013'te TRT'de AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin belirlediği isimlerin yer aldığı canlı yayın programında Erdoğan'a şöyle demişti: "Artık hayal edemiyorum, çünkü ben hayal etmeden siz yapmış oluyorsunuz.”





Albayrak'ın o sözlerine konuşma balonları eklenerek hazırlanan video sosyal medyada günün en çok paylaşılan mesajı olmuştu.





Albayrak eleştirilere aldırış etmemiş ve, "Gazeteci değilim, Tayyipçiliğimi ilan ettim." demişti.