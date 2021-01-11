Samanyolu Haber /Gündem / "Tayyipler Alemi" pankartında nihai karar: Beraat ettiler /11 Ocak 2021 15:39

"Tayyipler Alemi" pankartında nihai karar: Beraat ettiler

2018 yılı mezuniyet töreninde "Tayyipler Alemi" pankartı taşıyan ODTÜ öğrencileri “cumhurbaşkanına hakaret” suçundan beraat etti.

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ODTÜ'de 2018 yılında taşınan "Tayyipler Alemi" pankartı gerekçe gösterilerek 4 ODTÜ öğrencisi ile pankartı bastığı belirlenen 1 kişiye açılan dava beraat ile sonuçlandı.

ODTÜ öğrencileri 6 Temmuz 2018'de düzenlenen mezuniyet törenine gelenekleştiği şekilde hazırladıkları pankartlarla katılmıştı. Üzerinde "Tayyipler Alemi" karikatürünün yer aldığı pankartı taşıyan öğrenciler 7 Temmuz'da, pankartın hazırlandığı baskı evinin çalışanı da 8 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Öğrenciler tutuklanmıştı.


Haklarında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 1’er yıldan 4’er yıla kadar hapis talebiyle dava açılan öğrenciler 10 Ağustos'ta serbest bırakılmıştı.

Erdoğan, 17 Ekim 2018'de öğrencilerle Saray'da görüşmüştü. 45 dakika süren görüşmede Erdoğan’ın, gözaltılardan rahatsızlık duyduğuna atıfta bulunan sözler söylediği öne sürülmüştü.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de "ODTÜ'lü öğrencilere karşı açılan dava, Cumhurbaşkanımızın avukatları tarafından geri çekilecektir" demişti.

Evrensel'in haberine göre, davanın 7. duruşması bugün Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıklar için beraat  kararı verdi.
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