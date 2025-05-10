Samanyolu Haber /Gündem / Tazminatını isteyen Erol Eğrek'i döverek öldüren 4 kişi tutuklandı /10 Mayıs 2025 23:22

Tazminatını isteyen Erol Eğrek'i döverek öldüren 4 kişi tutuklandı

Çalık Holding'den tazminatını isteyen Erol Eğrek'i döverek öldüren 4 kişi tutuklandı

SHABER3.COM

Halk TV'de yer alan habere göre Çalık Holding önünde darp edildikten sonra hayatını kaybeden Erol Eğrek’in ölümüne ilişkin savcılığın “kasten öldürme” suçundan tutuklanmasını istediği 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 2 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

48 yaşındaki Erol Eğrek, 10 yıl önce Çalık Holding'in Türkmenistan'daki fabrikasında çalışmış, son 10 yıldır da 7 milyon TL'lik tazminatını almak için çaba gösteriyordu. Çalık Holding'den tazminatını alamayan Eğrek defalarca tazminat davası açıp kazanmasına rağmen parasını alamamıştı.

Tazminatını isteyen Eğrek şirketin güvenlik görevlisi olduğu belirtilen kişilerce darp edildi ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin polis memuru olduğu öğrenildi.
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