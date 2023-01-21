Samanyolu Haber /Gündem / Tazminatsız işten atılan eski haber müdürü, Akit’te dönen pis işleri ifşa etti /21 Ocak 2023 12:20

Tazminatsız işten atılan eski haber müdürü, Akit’te dönen pis işleri ifşa etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun darağacında asılmasını istediği için tazminatsız işten kovulduğu Akit Medya Grubu’nun ‘Fetö’ yaftasıyla işadamlarına kumpas kurup milyonlarca lira aldığını söyleyen eski Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, ‘‘Bunlar Akit’in merkezinde FETÖ borsası kurmuşlar.’’ dedi.

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Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nden yaptığı yayında müzedeki darağacını gösterip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun idamını isteyen Mehmet Özmen tazminatsız işten kovulması üzerine Akit hakkında yaptığı ifşaatlara devam ediyor.

”AKİT’İN MERKEZİNDE ‘F***’ BORSASI KURMUŞLAR”

Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu ve Akit TV Genel Koordinatörü Serdar Uslu’nun ‘F***’ yaftasıyla iş adamlarına kurulan kumpastan milyonlarca lira para aldığını kaydeden Mehmet Özmen kendisinin de ‘F***’ söylemiyle nefret suçu işlediğini itiraf etti.



Osman Nuri Karahasanoğlu ve Serdar Uslu’nun kumpas kurduğu iş adamının ismini şimdilik vermeyeceğini belirterek üstü örtülü tehditte bulunan Mehmet Özmen şunları söyledi:

”BUNLARIN NE TÜR BİR ZALİM OLDUKLARINI, İSLAM’A VE MÜSLÜMANLARA NASIL ZARAR VERDİKLERİNİ BELGE BELGE İFŞA EDECEĞİM”

“Ben F*** ile mücadele ederken bunlar Akit’in merkezinde F*** borsası kurmuşlar. F*** borsası ayağında, Osman Nuri Karahasanoğlu bir yanda, Serdar Uslu bir yanda diğer yanda da bir iş adamı var. O iş adamına da sıra gelecek şimdi kim olduğunu söylemiyorum. O iş adamının F*** dosyasını nasıl kapattırdığınızı çok iyi biliyorum. Türkiye’nin en iyi tanıdığı o iş adamının F*** dosyasını kapatıp karşılığında kaç milyon aldığınızı çok iyi biliyorum. Biz kelle koltukta bu ülke, bu bayrak için F*** ile mücadele ediyoruz siz F***’cülerin dosyasını kapatmak için milyonları götürdünüz. F***’cü F***’cü diye haberler yapıyorsunuz ardından sözleşmeyi de basıyorsunuz. Ne ala… Nasıl insansınız siz.

ERDOĞAN İBB BAŞKANI İKEN REKLAM ALMAK İÇİN NELER YAPTINIZ, BİLMİYOR MUYUZ

Erdoğan’a, İslam’a, Müslümanlara cemaatlere en çok zararı veren Akit değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı İBB Başkanı iken siz reklam almak için neler yaptınız, bilmiyor muyuz…

Bu zalimlerle mücadelemiz devam edecek. Bunların ne tür bir zalim olduklarını, İslam’a ve Müslümanlara nasıl zarar verdiklerini belge belge ifşa etmeye devam edeceğim. Hayatıma da mal olsa bunların benden kurtuluşu yok. Yeni ifşaatları bekleyin!!!

”SERDAR USLU ÖYLE KUMPASÇI Kİ BİLENLER BİLİYOR”

Serdar Uslu diye birisi var. Akit TV’nin Genel Koordinatörü, Nuri Karahasanoğlu’nun da damadı. Serdar Uslu, F***’nün Fatih Üniversitesi’nden mezun olan bir kişi. Öyle kumpasçı ki Serdar Uslu, bilenler biliyor. Buradan Maliye Bakanlığı’na, MASAK’a sesleniyorum. Serdar Uslu’nun banka hesabını inceleyin, kimler ne karşılığından milyonlar gönderdi? Firari iş adamları, F***’cü iş adamları, ne diye para gönderdiler Uslu’nun hesabına? Serdar Uslu tek tek açıkla. Ben çalışırken de bunlarla mücadele ediyordum.”
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